А вот на помощь начинающим артистам в казне денег нет
Оказывается, на празднование юбилейных дат с приглашением звезд казахстанской и зарубежной эстрады в бюджете нашей области есть около 3,5 миллионов тенге. А вот на то, чтобы помочь молодым талантам, в казне денег нет. Такое заявление сегодня, 15 июня, сделал руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев.
— У нас нет даже такой статьи расходов, — сказал чиновник, имея в виду материальную помощь молодым артистам, которые ездят на конкурсы по Казахстану и за рубеж. – Но есть статьи, где закладываются деньги на проведение юбилейных дат и приглашение звезд. Вот недавно у нас выступал восходящая звезда Фархат Маденов. Он захотел организовать свой концерт в Караганде с приглашением заграничных гостей. К нам приезжали Бедрос Киркоров, Анна Черникова из Молдавии и певец из Вьетнама Нгуен Хоа. Мы нашли возможность и помогли в организации этого концерта. Дали концертный зал Дворца культуры горняков без арендной платы. Такую помощь молодым артистам мы оказываем в рамках своих возможностей. Но сразу скажу, что всем подряд помогать мы не можем.
Еркебулан Агимбаев отметил, что зал ДКГ для отечественных и иностранных звезд слишком мал. Он рассчитан на 700 мест. А артисты готовы собирать в Караганде публику в 1500 человек и более. Поэтому, считает руководитель управления культуры, Караганде очень нужен современный концертный зал.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 34994 материалов.
Посетители оставили 204033 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Бедрос Киркоров? Отец Филипа давал концерт? Не рассыпался? А на свадьбе внука-разведчика одного госслужащего пели мировые звезды! Можно напрячь предпринимателей или взять кредит у Китая и погулять на славу!
?
15 июня, 2017 в 16:00
Странно… на приглашение звёзд есть только 3500000 тенге, но на строительство киноконцертного зала есть 5000000000… Не нужен нам этот зал… за 5 млд. можно восемь детских садиков построить на 320 мест каждый. От этого 5000 очередь в два раза уменьшится.
Канат
15 июня, 2017 в 18:45
А откуда информация о том, что на строительство концертного зала выделят именно 5 миллионов?
Елена Ульянкина
15 июня, 2017 в 19:32