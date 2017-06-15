На звезд эстрады бюджет Карагандинской области может потратить всего 3,5 миллиона тенге

А вот на помощь начинающим артистам в казне денег нет

Оказывается, на празднование юбилейных дат с приглашением звезд казахстанской и зарубежной эстрады в бюджете нашей области есть около 3,5 миллионов тенге. А вот на то, чтобы помочь молодым талантам, в казне денег нет. Такое заявление сегодня, 15 июня, сделал руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев.

— У нас нет даже такой статьи расходов, — сказал чиновник, имея в виду материальную помощь молодым артистам, которые ездят на конкурсы по Казахстану и за рубеж. – Но есть статьи, где закладываются деньги на проведение юбилейных дат и приглашение звезд. Вот недавно у нас выступал восходящая звезда Фархат Маденов. Он захотел организовать свой концерт в Караганде с приглашением заграничных гостей. К нам приезжали Бедрос Киркоров, Анна Черникова из Молдавии и певец из Вьетнама Нгуен Хоа. Мы нашли возможность и помогли в организации этого концерта. Дали концертный зал Дворца культуры горняков без арендной платы. Такую помощь молодым артистам мы оказываем в рамках своих возможностей. Но сразу скажу, что всем подряд помогать мы не можем.

Еркебулан Агимбаев отметил, что зал ДКГ для отечественных и иностранных звезд слишком мал. Он рассчитан на 700 мест. А артисты готовы собирать в Караганде публику в 1500 человек и более. Поэтому, считает руководитель управления культуры, Караганде очень нужен современный концертный зал.