Аким Караганды попросил перевозчиков работать лучше

А то ему из-за них уже попало от акима области Ерлана Кошанова

Аким Караганды вчера, 14 июня, провел рабочее совещание с руководством городских автопарков. Их у нас всего девять. К сожалению, встреча с перевозчиками прошла в закрытом режиме. Журналистов на нее не приглашали.

Как сообщает сайт акимата Караганды, на том самом совещании «обсуждались темы регулярности движения маршрутов, повышения культуры обслуживания», а также введения «единой формы одежды для кондукторов и водителей». Перевозчики в свою очередь пообещали, что увеличат регулярность маршрутов по основным направлениям и переодеть своих сотрудников в единую форму.

Кроме того, как отмечается в официальном сообщении акимата, Нурлан Аубакиров дал «ряд поручений» руководителю отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шолпан Жусуповой. В чем они заключаются, в документе не уточняется.

Поводом для этой рабочей встречи стало поручение акима области Ерлана Кошанова навести порядок в сфере пассажирского транспорта Караганды. Причем он дал градоначальнику срок – один месяц. Видимо, процесс пошел.

Как вы считаете, что можно за месяц успеть сделать с общественным транспортом?