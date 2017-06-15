А то ему из-за них уже попало от акима области Ерлана Кошанова
Аким Караганды вчера, 14 июня, провел рабочее совещание с руководством городских автопарков. Их у нас всего девять. К сожалению, встреча с перевозчиками прошла в закрытом режиме. Журналистов на нее не приглашали.
Как сообщает сайт акимата Караганды, на том самом совещании «обсуждались темы регулярности движения маршрутов, повышения культуры обслуживания», а также введения «единой формы одежды для кондукторов и водителей». Перевозчики в свою очередь пообещали, что увеличат регулярность маршрутов по основным направлениям и переодеть своих сотрудников в единую форму.
Кроме того, как отмечается в официальном сообщении акимата, Нурлан Аубакиров дал «ряд поручений» руководителю отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шолпан Жусуповой. В чем они заключаются, в документе не уточняется.
Поводом для этой рабочей встречи стало поручение акима области Ерлана Кошанова навести порядок в сфере пассажирского транспорта Караганды. Причем он дал градоначальнику срок – один месяц. Видимо, процесс пошел.
Как вы считаете, что можно за месяц успеть сделать с общественным транспортом?
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Как всегда был сговор
Вы показываете видимость исполнения указания акима области
Я подымаю вам тариф
Зачем такой аким и нач ЖКХ
Шаба
15 июня, 2017 в 15:56
Я предлагаю акиму области лишить весь городской акимат служебного транспорта до тех пор пока не наладится общественный. Обязать весь городской акимат добираться на работу и с работы на общественном транспорте, в том числе акима, чтобы они на своей шкуре всё прочувствовали. Только тогда они поймут что нужно сделать для нормальной работы транспорта. Пока мы видим имитацию бурной деятельности очередного бла-бла-бла.
Серик
15 июня, 2017 в 17:15