Страшно ходить и самой и тем более с детьми.
Эта история началась четыре года назад. В нашем дворе постоянно собираются толпы бездомных и алкоголиков. С детьми гулять мало того что не приятно, так еще и страшно. Первое время я пыталась сама их выгнать, но они на меня не обратили внимание. Я стала ежедневно вызывать полицию. Полиция увозила пьяниц, но через пол часа они возвращались вновь. Полицейский поррекомендовал мне написать заявление, чего я делать не стала. У нас во дворе есть ксу, ее руководитель, договаривается с пьяницами за бутылку, чтобы они выносили мусор со двора.
Теперь алкаши стали собираться в подьездах. Страшно ходить и самой и тем более с детьми. Я пыталась их прогнать, но это не эффективно. Между фотографиями диапазон три месяца. То есть уже есть документальное подтверждение бардака в нашем дворе. Кто-нибудь знает как с этим бороться?
От подписчицы в интсаграм
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А где же молодёжь??? Все по домам да за компьютерами … Всего то надо по старинке парочку алкашей отмудохать! Раньше так в Макене боролись с наркоманами и гопотой и это действеное средство! Сейчас же молодёжь совсем позабыли порядки, забыли что свой двор ,свой район держать нужно от всяких нежелательных элементов.
Ванга
15 июня, 2017 в 16:47