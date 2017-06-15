В нашем дворе постоянно собираются толпы бездомных и алкоголиков

Страшно ходить и самой и тем более с детьми.

Эта история началась четыре года назад. В нашем дворе постоянно собираются толпы бездомных и алкоголиков. С детьми гулять мало того что не приятно, так еще и страшно. Первое время я пыталась сама их выгнать, но они на меня не обратили внимание. Я стала ежедневно вызывать полицию. Полиция увозила пьяниц, но через пол часа они возвращались вновь. Полицейский поррекомендовал мне написать заявление, чего я делать не стала. У нас во дворе есть ксу, ее руководитель, договаривается с пьяницами за бутылку, чтобы они выносили мусор со двора.

Теперь алкаши стали собираться в подьездах. Страшно ходить и самой и тем более с детьми. Я пыталась их прогнать, но это не эффективно. Между фотографиями диапазон три месяца. То есть уже есть документальное подтверждение бардака в нашем дворе. Кто-нибудь знает как с этим бороться?

От подписчицы в интсаграм