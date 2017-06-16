Супермаркеты обманывают народ

В данном случае обман товара вышел на 30%

Обман в супермаркете Магнум, кофе пробито по полной стоимости, в то время как акция действовала до 9 часов 15 июля 2017 года, рядом стояла пачка чая по цене с акцией по 985, которая была пробита правильно. Обратился в информцентр, сказали поговорить с продавцом, продавец сказал что акция официально действует до 9 часов, но Алмата уже изменила цены как видно раньше времени, после моего обращения акцию сразу сняли, но я успел ее заснять. Товар решил не возвращаясь, чтобы это увидели многое, как нас обманывают со скидками. В данном случае обман товара вышел на 30%, что кстати серьезно.

От: Покупатель.