В данном случае обман товара вышел на 30%
Обман в супермаркете Магнум, кофе пробито по полной стоимости, в то время как акция действовала до 9 часов 15 июля 2017 года, рядом стояла пачка чая по цене с акцией по 985, которая была пробита правильно. Обратился в информцентр, сказали поговорить с продавцом, продавец сказал что акция официально действует до 9 часов, но Алмата уже изменила цены как видно раньше времени, после моего обращения акцию сразу сняли, но я успел ее заснять. Товар решил не возвращаясь, чтобы это увидели многое, как нас обманывают со скидками. В данном случае обман товара вышел на 30%, что кстати серьезно.
От: Покупатель.
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Эх, лопухнулся Магнум на такой мелочи.
Меня вот что смущает, как вы сфоткали вывеску со скидкой? до выявления ошибки или после? Вы же обратились за объяснениями и акцию сразу сняли. Вы успели сбегать в машину или еще куда, оставить покупки и вернуться в зал за фоткой?
К меня подозрение, что вы знали этот косяк и сначала сфотографировали, потом пошли на кассу оплачивать и т.д.
Сомневающийся
16 июня, 2017 в 11:27
Даже если и так… у «Магнума» сейчас акция:
Условия программы «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» –в торгово-розничной сети «Magnum Cash &Carry» — http://magnum.kz/actions/usloviya-programmy-narodnyj-kontrol-%E2%80%93v-torgovo-roznichnoj-seti-Magnum-Cash-andCarry
По акции ему положен за этот «косяк» приз
Mystery
16 июня, 2017 в 13:22
Не важно как, вранье надоело уже.
гость
16 июня, 2017 в 13:37