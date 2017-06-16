Сроки доставки посылок из Китая в Казахстан пообещали сократить вдвое

Доля китайских посылок в общем объеме входящей почты в РК сегодня составляет более 60 процентов.

Сроки доставки посылок в Казахстан из Китая могут сократиться вдвое, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу «Казпочты».

Сообщается, что соответствующий договор подписали представители АО «Казпочта» и China Post Group.

«Доля китайских посылок в общем объеме входящей почты в РК сегодня составляет более 60 процентов и увеличивается из года в год. Если в 2014 году он достиг 2,5 миллиона штук, а в 2015 году вырос до 3,6 миллиона, то прошлом году этот показатель составил четыре миллиона штук. В первом квартале 2017 года мы также наблюдали увеличение объемов почти в два раза по сравнению с первым кварталом 2016 года (1,6 против 0,8 миллиона штук)», — отметил глава «Казпочты» Сакен Сарсенов.

«По срокам доставки мы также намерены развиваться и для дальнейшего повышения качества сервиса предложили китайской стороне сократить их вдвое и приблизиться к сроку в 18 дней от момента приема в КНР до момента вручения в РК», — добавил он. Также китайской стороне было предложено улучшить сервис трекинга и провести 100-процентную ИТ-интеграцию между почтовыми службами, наладить обмен электронными данными EDI-событий с адресными данными отправителя и получателя.

Помимо этого, глава «Казпочты» Сакен Сарсенов провел двусторонние встречи с руководителями группы компаний Alibaba, Jumore, а также с руководителем самой крупной логистической компании КНР в сфере логистики — SF Express.