«Хочется чтобы их и правда наказали хоть кто нибудь.

Когда уже мы будем с комфортом ездить по городу?

Здравствуйте. Хотела рассказать о общественном транспорте Караганды!

2 дня назад чуть не убились на маршрутке 29 (715MVA09), + еще водитель сидел По пояс раздетый. А сегодня, 15 июня, вообще ужас! Маршрут 31 (933KYA01) выгнали всех пассажиров из-за того что, видите ли у них после 9 вечера проездные билеты не действительны! Скажите пожалуйста где это написано! Кондуктор сказала либо платите либо выходите! Когда пассажиры начали возмущаться, водитель просто остановился и объявил что они «сломались» и никто ни куда не поедет.

У одной бабушки так вообще был не проездной, а пенсионное удостоверение! И ей все равно сказали платить! Это же ужас просто! Очень хочется чтобы таких водителей и кондукторов наказали!