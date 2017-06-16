«Готов отдавать, заботиться и любить».
Казахстанский блоггер, Максим, с помощью социальной сети Фейсбук решил попробовать найти себе женщину для серьезных глубоких и долгих отношений.
В свою очередь Максим обещает: «Готов отдавать, заботиться и любить. Готов терпеть недостатки и идти на компромиссы. В быту неприхотлив, сам о себе забочусь, сам кормлю свою женщину. К алкоголю равнодушен, к играм равнодушен, курю только кальян, не изменяю (есть опыт верности в браке 14 лет), насилие не приемлю, не конфликтен, готов нести ответственность и не нарушать естественный порядок вещей. Хочу найти в женщине друга и единомышленника, хочу обрести смысл в жизни и музу».
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«В ближайшем кинотеатре продают мятные леденцы с надписями: «Вы на мне женитесь?», «Вы меня любите?» И там же ответы: «Сегодня вечером», «Очень» и т.д. Их передают соседке, и она отвечает тем же манером. Совместная жизнь начинается с обмена леденцами»
Камю, «Записные книжки, часть 1»
ыыы
16 июня, 2017 в 12:13
Вообще-то БЛОГЕР, а не БЛОГГЕР. 1 БУКВА Г В ЭТОМ СЛОВЕ.
Стёпа
16 июня, 2017 в 12:47