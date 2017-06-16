Казахстанский блоггер пытается найти себе жену с помощью фейсбук

«Готов отдавать, заботиться и любить».

Казахстанский блоггер, Максим, с помощью социальной сети Фейсбук решил попробовать найти себе женщину для серьезных глубоких и долгих отношений.

В свою очередь Максим обещает: «Готов отдавать, заботиться и любить. Готов терпеть недостатки и идти на компромиссы. В быту неприхотлив, сам о себе забочусь, сам кормлю свою женщину. К алкоголю равнодушен, к играм равнодушен, курю только кальян, не изменяю (есть опыт верности в браке 14 лет), насилие не приемлю, не конфликтен, готов нести ответственность и не нарушать естественный порядок вещей. Хочу найти в женщине друга и единомышленника, хочу обрести смысл в жизни и музу».