«Почему ?»

Второе лето отключают воду.

Здравствуйте.. Вы не могли бы узнать почему второе лето отключают горячую воду.. Мы живем на юго-востоке степной 3 здесь раньше летом всегда была вода. Сейчас же по непонятным причинам отключают воду.