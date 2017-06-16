Второе лето отключают воду.
Здравствуйте.. Вы не могли бы узнать почему второе лето отключают горячую воду.. Мы живем на юго-востоке степной 3 здесь раньше летом всегда была вода. Сейчас же по непонятным причинам отключают воду.
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Так не только у Вас. Вода даже, если она и включена, то холоднее, чем из холодного крана. Раньше такого не было никогда. И никому нет дела, что на улице жара и во многих домах далеко не новая проводка, чтобы ставить титаны, которые являются достаточно мощными, а это не безопасно с точки зрения пожарной безопасности.
гость
16 июня, 2017 в 13:30