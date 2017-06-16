За два года 33 малыша выпали из окон в Карагандинской области

Как обезопасить своего ребенка: советы от спасателей

Последние дни в Карагандинской области стоит непривычно жаркая погода. Люди чаще стали проветривать квартиры. У кого-то окна открыт круглые сутки. Это представляет опасность для маленьких детей. В период с 2015 по нынешний момент 2017 год произошло 33 несчастных случая, когда дети выпадали из окон многоэтажек. Из 33 пострадавших детей, пятеро не выжили.

В 2015 году было 7 семь несчастных случаев, в 2016 году произошел резкий скачек. Тогда пострадал 21 ребенок. За первую половину 2017 года произошло 5 таких случаев.

Карагандинские спасатели призывают родителей принять все необходимые меры, чтобы обезопасить своего ребенка. Чаще всего маленькие дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на большой вес, и вместе с сеткой падают вниз. ЧСники разработали ряд рекомендаций, которые помогут уберечь вашего малыша.