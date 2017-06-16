Как обезопасить своего ребенка: советы от спасателей
Последние дни в Карагандинской области стоит непривычно жаркая погода. Люди чаще стали проветривать квартиры. У кого-то окна открыт круглые сутки. Это представляет опасность для маленьких детей. В период с 2015 по нынешний момент 2017 год произошло 33 несчастных случая, когда дети выпадали из окон многоэтажек. Из 33 пострадавших детей, пятеро не выжили.
В 2015 году было 7 семь несчастных случаев, в 2016 году произошел резкий скачек. Тогда пострадал 21 ребенок. За первую половину 2017 года произошло 5 таких случаев.
Карагандинские спасатели призывают родителей принять все необходимые меры, чтобы обезопасить своего ребенка. Чаще всего маленькие дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на большой вес, и вместе с сеткой падают вниз. ЧСники разработали ряд рекомендаций, которые помогут уберечь вашего малыша.
Установите на окна защитные решетки.Решетки могут быть половинными и защищать только нижнюю часть окна, или вставными, которые используются только при открытых окнах. Просвет между прутьями не должен быть больше 10 сантиметров, чтобы голова ребенка не застряла между прутьями.
Для проветривания используйте форточку. Если у вас пластиковое окно, то открывайте его вверх.
Установите фиксаторы или блокираторы окон. Они позволяют открыть окна не более чем на несколько сантиметров. Это обезопасит вашего ребенка.
Снимайте оконные ручки. Оконную ручку можно снимать, когда вы ей не пользуетесь, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. Также можно установить ручку со специальным замком, которая не позволяет открыть окно без ключа.
При использовании москитных сеток будьте бдительны. Крепление таких сеток не является надежным. Дети опираются на них и выпадают вместе с сетками.
Уберите мебель от окна. Отодвиньте любой вид мебели от окна, чтобы ребенок не мог добраться до подоконника.
Не оставляйте детей без присмотра. Большинство несчастных случаев происходит из-за того, что родители оставляют детей рядом с открытым окном. Помните, активному малышу хватит и двух минут, чтобы залезть на подоконник.
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Не оставляйте детей без присмотра. Это самое главное. Объясняйте детям, что нельзя лезть на окна.
гость
16 июня, 2017 в 13:26