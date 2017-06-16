Виновные в смерти женщины пять врачей освобождены в зале суда в Шахтинске

Судья обязала всех пятерых возместить государству затраты за проведение экспертиз — 175 343 тенге.

Пять врачей центральной больницы города Шахтинска, поликлиники и станции «Скорой помощи» признаны виновными в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти женщины. Однако в связи с истечением срока давно медики были освобождены в зале суда, передает Today.kz.

Из материалов дела следует, что умершая впоследствии жительница Шахтинска с 1 по 10 декабря 2014 года неоднократно обращалась за помощью в три медучреждения. Она жаловалась на боли в сердце и дважды вызывала скорую помощь, но медики так и не госпитализировали ее. Затем она приходила в центральную больницу и в поликлинику, но и там пришли к выводу, что показаний для экстренной госпитализации нет. В день смерти женщина вызывала скорую помощь, но врачи лишь сделали укол и уехали. Через два часа неотложку вызвали вновь, но диспетчер скорой помощи перепутала адрес и бригада прибыла в другую квартиру. Когда разобрались в недоразумении и прибыли к женщине, она была мертва.

«Материалами дела установлено, что было упущено время, которое оставляло пациенту большой шанс на благоприятный исход. Следовательно, неправильные действия пятерых подсудимых — терапевта приемного покоя центральной больницы Шахтинска, кардиолога поликлиники, заведующей кардиоотделением центральной больницы, дежурного фельдшера и линейного фельдшера отделения скорой помощи — значительно повлияли на наступление неблагоприятного исхода», — огласила факты судья Шахтинского городского суда Алия Садыкова.

Судья отметила, что терапевтом приемного покоя больницы, кардиологом поликлиники, заведующей кардиологическим отделением больницы, а также фельдшерами бригады скорой помощи было необоснованно отказано в экстренной госпитализации в стационар. При этом каждым подсудимый «по своему назначал лечение».

«Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей всеми подсудимыми привело к тому, что прибывшим по вызову фельдшером скорой помощи была констатирована биологическая смерть потерпевшей», — отметила Алия Садыкова.

В частности, подсудимые допустили ряд диагностических и тактических ошибок. Они неправильно оценили состояние пациентки — острый коронарный синдром подсудимые расценили как «дисметаболическую кардиомиопатию».

«Пациентку следовало поместить в диагностическую палату наблюдения, провести необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Дефекты оказания медицинской помощи в совокупности имеют причинно-следственную связь с наступившей смертью. Таким образом, нарушен приказ министра здравоохранения «Об утверждении правил оказания стационарной помощи», — указала при оглашении приговора судья Садыкова.

Подсудимые вину не признали, заявив, что показаний для экстренной госпитализации не было.

Судья признала пятерых подсудимых виновными по части 4 статьи 114 Уголовного Кодекса «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работниками».

«Суд выносит обвинительный приговор, но освобождает подсудимых от уголовной ответственности, поскольку истек срок давности их привлечения к ответственности. Согласно пункту 2 части 1 статьи 71 УК, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года», — огласила приговор судья Алия Садыкова.

Судья обязала всех пятерых возместить государству затраты за проведение экспертиз — 175 343 тенге.

«В соответствии с частью 2 статьи 178 уголовно-процессуального кодекса, процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимых в долевом порядке, то есть по 35 тысяч тенге», — заключила судья.