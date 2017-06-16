Начальник управления культуры Карагандинской области мечтает об общежитии

«Мы не против, если оно будет многоэтажным»

Еркебулан Агимбаев мечтает о том, что в Караганде построят общежитие для работников культуры. Жилье – это единственный способ привлечь в эту сферу молодежь. Иначе скоро музеях, театрах и библиотеках будет некому работать.

— Есть необходимость в строительстве общежития для работников культуры, — сказал руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев. – Оно необходимо не только для артистов, певцов и танцоров, а еще для библиотекарей, архивистов и музейных работников. Мы не против, если оно будет многоэтажным. Пусть там живут и учителя, и медики. Понимаете, сейчас идет старение кадров. Еще 5-6 лет и наши корифеи выйдут на пенсию. А жилье поможет притянуть к нам молодых специалистов.

Нашей культуре, по словам чиновника, нужны и другие объекты. В их числе областной архив и музей изобразительных искусств. Оба эти здания находятся в удручающем состоянии.

— Вы помните, что недавно наш музей изобразительных искусств немножко подтопило, — отметил чиновник. — После этого там был косметический ремонт. Но это временная мера. Музей находится под жилым домом, а там всякое бывает…

Еще городу очень нужен большой концертный зал.

— Потому что многих артистов не устраивает ни ДК горняков, ни театр имени Сейфулина, где зал вмещает 700 человек. Им хочется 1500-2000 зрителей. Есть такие звезды, которые в состоянии собрать такое количество зрителей. А с нашим количеством мест в зале они свои расходы просто не оправдывают.

Напомним, что в Караганде объявлен конкурс на лучший эскизный проект концертного зала. Его построят на Юго-Востоке, на пересечении продолжения существующих улиц Букетова и Волочаевская.