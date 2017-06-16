Из-за аварии снижено давление в водопроводных сетях города

Это почувствуют карагандинцы проживающие на 45 квартале и в Михайловке

Компания «Караганды Су» сообщает, что сегодня в 12.30 по улице Алиханова, 46 произошла авария. Вышла из строя задвижка диаметром 150 миллиметров на магистральном водоводе диаметром 800 миллиметров.

-В оперативном режиме на ликвидацию аварии выехали две бригады ТОО «Караганды СУ», оснащенные необходимой спецтехникой. На время ликвидации аварии снижено давление в водопроводных сетях города. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщает пресс-служба «Караганды Су».

Неудобство почувствуют жители верхних этажей на 45 квартале и в Михайловке. Сейчас бригады компании выполняют работы по демонтажу и установке новой задвижки. Планируется, что работы закончатся в 16.00.