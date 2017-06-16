Это почувствуют карагандинцы проживающие на 45 квартале и в Михайловке
Компания «Караганды Су» сообщает, что сегодня в 12.30 по улице Алиханова, 46 произошла авария. Вышла из строя задвижка диаметром 150 миллиметров на магистральном водоводе диаметром 800 миллиметров.
-В оперативном режиме на ликвидацию аварии выехали две бригады ТОО «Караганды СУ», оснащенные необходимой спецтехникой. На время ликвидации аварии снижено давление в водопроводных сетях города. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщает пресс-служба «Караганды Су».
Неудобство почувствуют жители верхних этажей на 45 квартале и в Михайловке. Сейчас бригады компании выполняют работы по демонтажу и установке новой задвижки. Планируется, что работы закончатся в 16.00.
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Пришахтинск 23мкр 2 дом…этаж 5 холодная вода не поднимается.
Стояки,все подвальные дела в порядке,нет положенного давления.
Звонки в аварийную бесполезны…кивают на КСК…
КСК клянётся что нет давления…
Вода не поднимается,насос ставить нельзя…
Уважаемое руководство Караганды Су подскажите как мытся после трудового дня,после такой жары,как детей купать ???
Через 200 км проходит международная выставка EXPO…показывают последние достижения…а тут элементарной воды с крана нет.
Дима
16 июня, 2017 в 15:09
По Кривогуза на верхних этажах вода из крана вообще еле сочится, причем всегда.
Читатель
16 июня, 2017 в 15:45
Проспект Бухар Жырау 63. И до этой аварии выше 2 этажа напора не было не только днем, но и ночь. Внутридомовые сети в отличном состоянии. Ждете коллективную жалобу во все инстанции? Плохо стало после большой аварии на водоводе , когда отключали нас и Актас . Разберитесь, пожалуйста!
valya
16 июня, 2017 в 16:27
Вы газете что ли угрожаете?
Ну так пишите уже «коллективную жалобу во все инстанции»!
Никто кроме вас с вашей проблемой возиться не будет. В Вестнике 5 девушек и один парень. Они что ли разберутся?
КО
16 июня, 2017 в 23:42
Молокова 94. Потоп уже пятый день. Приехали, разрыли и уехали. Чопики уже не помогают. Не волнуйтесь граждане, всё включено в тариф.
Да уш!!!
17 июня, 2017 в 08:59