Обгоревший при падении частей ракеты доставлен на вертолете в клинику Караганды

Пострадавшему дают обезболивающие препараты, площадь ожогов – 40 процентов тела.

Служба санитарной авиации доставила в карагандинский центр ортопедии и травматологии имени Макажанова Вячеслава Тыца, получившего ожоги при пожаре в результате падения раскаленных частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» в Улытауском районе Карагандинской области, передает Today.kz.

Как сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айжан Иса, мужчина помещен в реанимацию ожогового отделения центра ортопедии.

«Перелет прошел успешно, состояние его здоровья стабильно тяжелое. Но он самостоятельно дышит и находится в сознании,» — говорит Айжан Иса.

Пострадавшему дают обезболивающие препараты, площадь ожогов – 40 процентов тела.

«Он лежит в специальной аэротерапевтической кровати, которая обеззараживает вокруг него воздух,» — сказала Айжан Иса.

Напомним, ЧП произошло 14 июня после запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС-06» с космодрома «Байконур». Из-за падения частей ракеты произошла череда пожаров. От полученных ожогов скончался мужчина 1964 года рождения, еще один — 1968 года рождения был госпитализирован. Оба пострадавших выполняли работы по сбору отделяемых частей ракеты-носителя. Семье погибшего выразили соболезнование в«Роскосмосе» и МОАП РК.

15 июня Вячеслав Тыц пришел в сознание.