Развеяли семь самых распространенных мифов об ЭКСПО-2017

В Астане началась международная выставка ЭКСПО-2017. NewTimes.kz представил обзор 7 самых распространенных мифов о выставке.

На ЭКСПО все баснословно дорого

В обычный день, кроме билета, оплачивать ничего не нужно. Приобретать отдельные билеты необходимо лишь на различные концертные мероприятия. Абсолютно все развлечения на территории выставки бесплатны.

Позавтракать, пообедать, поужинать или просто перекусить на территории ЭКСПО не так дорого, как твердят слухи.

Слева от международных павильонов, почти через каждые 100 метров, расположены лавки с фастфудом. Цены как в среднестатистической кофейне Астаны.

К тому же на территории открыты всем известные мировые и казахстанские франшизы пунктов питания. Перекус обойдется до двух тыс тенге. В одной из будок с «уличной едой» воду можно приобрести за 180 тенге.

Казалось бы, относительно недорого, однако, чтобы двигаться в направлении развитых стран, столь грандиозное мероприятие как ЭКСПО неплохо было бы снабдить бесплатной питьевой водой.

Многие гости брали еду с собой. Альтернативное решение для тех, кто не желает тратить кругленькую сумму на трапезу.

В общем, питание — выбор каждого. Насильно гостей в дорогие рестораны никто не тащит.

Кстати, в некоторых павильонах можно отведать блюда национальной кухни. Например, в павильоне Шри-Ланки, Турции и Узбекистана.

Повсюду продолжается стройка

Ни строительные материалы, ни сами строители практически не попадаются на глаза.

Не слышно и раздражающих звуков строительной техники, их перекрывает всеобщий гул: говор, смех и музыка.

В целом все вокруг выглядит более чем завершенным.

ЭКСПО-2017 — выставка для иностранцев

Доля иностранцев среди гостей составляет лишь 10-15%.

Прогуливаясь по казахстанскому павильону, ловишь себя на мысли, что находишься в центре туризма.

Вон группа людей из Баку фотографируется в обнимку с казахстанцами. А там туристы из Кореи с радостью помогают пройти через прозрачный мост сомневающейся бабушке в национальном камзоле.

Подавляющее большинство — казахстанцы. В будний день основные посетители выставки – дедушки и бабушки с внуками и мамы с колясками в окружении многочисленных детей.

«Муж купил три билета на выставку. Сам приехать не смог, но отправил нас с детьми», — рассказывает Гульнара из Кызылорды.

Гости остались довольны, однако устали наматывать километры по просторам выставки в 30-градусную жару.

Никто не придет на ЭКСПО

По утрам и до обеда территория выставки становится местом обитания бабушек и дедушек с внуками, а вечером, по всей видимости, настает время молодежи.

Под свежий ветерок и световое декорирование прогуливаются не поехавшие домой после работы астанчане.

Даже в будний день ЭКСПО не пустует.

У самых интересных павильонов стоят длинные очереди. К наиболее зрелищным представлениям сферы «Нур Алем» выстроился ряд заинтересованных гостей. Среди них — и казахстанцы, и китайцы, и арабы, и корейцы.

На ЭКСПО нечего смотреть

Опытные путешественники, возможно, видели развлечения и позрелищнее «Нур Алема».

Но даже самых искушенных не оставит равнодушным прозрачный мост на высоте 80 метров, 3D-технологии, планетарий, звуковые эффекты и представления более 100 стран.

Нельзя не отметить добрую атмосферу вокруг. Несомненно, выставка стала центром объединения народов мира.

Грязные туалеты

Немало шума наделали слухи о санитарном состоянии уборных, мол, грязные и вонючие, к тому же их еще и мало.

На каждом этаже сферы как минимум одна комната отведена для естественных нужд.

Через каждые 3-4 павильона предоставляется возможность посетить вполне приличный туалет.

Возможно, организаторы взяли во внимание жалобы гостей и искоренили «недуг». По крайней мере, 5 из 5 попавшихся уборных оказались убранными.

Жизни после ЭКСПО не будет