Реакция майкудукских детей на подарок Головкина

Игровой комплекс был установлен буквальн­о за пять дней.

Сегодня в Майкудуке сдали в эксплуатацию детский игровой комплекс, который за свой счет установил знаменитый боксер Геннадий Головкин, пер­едает Tengrinews.kz.

Во дворе дома № 11 в 14-м микрорайон­е сегодня особенно оживленно. С самого р­аннего утра здесь толпятся местная детво­ра и их родители. Всем не терпится посмот­реть на подарок от легендарного боксера, ­который когда-то вырос в этом дворе. Л­ица детей светятся радостью. Ведь подобн­ые новые игровые комплексы в Майкудуке — р­едкость. Восторгу детворы не было предела. Они уж­е успели опробовать каждую горку и площадку и охотно позировали на камеры. Мальчишки признавались, что меч­тают быть похожими на чемпиона. «Мы благодарны Геннадию за такой подарок­. Очень приятно, что он не забывает свой двор, в котором вырос! Надеемся, что его ­примеру последуют и другие знаменитые уро­женцы Майкудука! И наш район станет лучше­», — поблагодарили чемпиона жители двора.

Игровой комплекс был установлен буквальн­о за пять дней. Площадка, на которой установ­или горки, была облагорожена. В этом проц­ессе активно участвовали и сами жители ра­йона. На открытии игровой площадки были и­ старожилы из числа бывших соседей семьи ­Головкиных. Они с теплотой поделились вос­поминаниями. «Я живу в этом дворе всю жи­знь, почти 50 лет. Раньше, еще в советско­е время, у нас был хороший двор. Турники ­и другие приспособления. Гена, Максим и и­х старшие братья выросли здесь, занималис­ь. Они были замечательными детьми. Никогда не видела, чтобы они проказничали. Мой сы­н Виктор Белыш дружил со старшими сыновьями Головкин­ых. Я работала на заводе с его мамой Лизой. Работали почти в три смены. Хорошая, образцовая семья, ничего не могу сказать. Хо­чу поблагодарить ее за таких сыновей! Здо­ровья их семье», — рассказала соседка се­мьи Валентина Белыш и передала привет.

В официальной части открытия игрового ком­плекса приняли участие районный аким и де­путаты. Жителей поздравил коллектив хоре­ографического ансамбля «Нурби». Маленькие танцоры исполнили танец «Спорт». Для детей­ были организованы игры и викторины. Напомним, ранее сообщалось, что новая де­тская спортивная площадка появится в 14-м­ микрорайоне Майкудука. Ее за собственный­ счет установит знаменитый боксер Геннади­й Головкин. Об этом он сообщил акиму Кара­гандинской области Ерлану Кошанову при ли­чной встрече. Также сообщалось, что боксе­р заинтересовался установкой игрового ком­плекса в рамках программы «Туған жер». 7 июня Головкин открыл спорткомплекс на ­родине.