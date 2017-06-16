Игровой комплекс был установлен буквально за пять дней.
Сегодня в Майкудуке сдали в эксплуатацию детский игровой комплекс, который за свой счет установил знаменитый боксер Геннадий Головкин, передает Tengrinews.kz.
Во дворе дома № 11 в 14-м микрорайоне сегодня особенно оживленно. С самого раннего утра здесь толпятся местная детвора и их родители. Всем не терпится посмотреть на подарок от легендарного боксера, который когда-то вырос в этом дворе. Лица детей светятся радостью. Ведь подобные новые игровые комплексы в Майкудуке — редкость. Восторгу детворы не было предела. Они уже успели опробовать каждую горку и площадку и охотно позировали на камеры. Мальчишки признавались, что мечтают быть похожими на чемпиона. «Мы благодарны Геннадию за такой подарок. Очень приятно, что он не забывает свой двор, в котором вырос! Надеемся, что его примеру последуют и другие знаменитые уроженцы Майкудука! И наш район станет лучше», — поблагодарили чемпиона жители двора.
Игровой комплекс был установлен буквально за пять дней. Площадка, на которой установили горки, была облагорожена. В этом процессе активно участвовали и сами жители района. На открытии игровой площадки были и старожилы из числа бывших соседей семьи Головкиных. Они с теплотой поделились воспоминаниями. «Я живу в этом дворе всю жизнь, почти 50 лет. Раньше, еще в советское время, у нас был хороший двор. Турники и другие приспособления. Гена, Максим и их старшие братья выросли здесь, занимались. Они были замечательными детьми. Никогда не видела, чтобы они проказничали. Мой сын Виктор Белыш дружил со старшими сыновьями Головкиных. Я работала на заводе с его мамой Лизой. Работали почти в три смены. Хорошая, образцовая семья, ничего не могу сказать. Хочу поблагодарить ее за таких сыновей! Здоровья их семье», — рассказала соседка семьи Валентина Белыш и передала привет.
В официальной части открытия игрового комплекса приняли участие районный аким и депутаты. Жителей поздравил коллектив хореографического ансамбля «Нурби». Маленькие танцоры исполнили танец «Спорт». Для детей были организованы игры и викторины. Напомним, ранее сообщалось, что новая детская спортивная площадка появится в 14-м микрорайоне Майкудука. Ее за собственный счет установит знаменитый боксер Геннадий Головкин. Об этом он сообщил акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову при личной встрече. Также сообщалось, что боксер заинтересовался установкой игрового комплекса в рамках программы «Туған жер». 7 июня Головкин открыл спорткомплекс на родине.
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Головкин молодец, майкудукские они такие — верны району.
Но как же нищета заела и позорна в 21 век — радоваться пластмассовым горкам и это СОБЫТИЕ!
У нас во дворе акимат за миллион (КСК подписывала документ) поставили небольшие качели для 5-7 летних детей, небольшую горку для таких же детей и скамейку непокрашенную из брусков! Качели цепи порвались.
Мы за свой счет покрасили все металлические изделия (к-е были установлены еще в советское время) на детской площадке ,сделали песочницу — привезли песок.поставили две скамейки со спинками — так к нам со всех домов стали приходить играть дети. Было впечатление — дети первый раз увидели песок не знали что с ним делать!
КСК не работает — они все золотят наши подвалы — все деньги списывают туда, никакого контроля со стороны акимата.
А как людям на мизерные з/ и пенсии содержать двор, дом, подвалы (целевые сборы), транзитные трубы комунальщики перекинули на жителей, крыши текут.
Таксист в Астане 40000, 19000 зарядил — этим вопросом занялись ДЕПУТАТЫ!!! Ракета упала выжгла нашаи земли — молчат! Роскосмос молчит , наши ЧС их защищают, с России никакого ответа, погиб наш земляк — Роскосмос ни при чем!
Мы вообще перестали себя уважать!!!
Гульбала
16 июня, 2017 в 15:08
У Вас просто талант! Всё в кучу смешали! начали за здравие,кончили за упакой)
Вы поймите одно-никто,ничего Вам не должен!! Рыночные отношения,на дворе.
«Плохие времена» прошли при Союзе.Теперь наступила независимость!
Антуа
16 июня, 2017 в 16:20
вы правы все смешала — да одно на другое нашло. Но это не рыночные отношения — народ и государство какой рынок!!!
Гульбала
16 июня, 2017 в 17:46
А кто ты такая есть, чтобы тебе Роскосмос что то говорил? Без тебя людей хватает кто этим вопросом занимается.
Lex
16 июня, 2017 в 18:29
Геннадий конечно Молодец, но теперь давайте на чистоту, сколько этот «Луна-парк для бедных » простоит? Пока на нем бичи спать не будут? У, Вас нет бичей, не верю, по нашему микрорайону , пройти не можно, что бы в человека не наступить . Летят к» Литейщику » им. Е. Танкова на спячку … как Стрекозлы и стрекозы…
Элипс
16 июня, 2017 в 18:58