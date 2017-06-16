В Караганде горячую воду начнут давать с 26 июня (список адресов)

Однако жителям части Юго-Востока из-за реконструкции теплотрассы придется потерпеть

В Караганде горячую воду в дома начнут подавать с 26 июня. Этой новостью сегодня пресс-служба компании «Теплотранзит Караганда» обрадовала потребителей. Однако не всем горожанам удастся помыться. Жителям части Юго-Востока придется потерпеть.

График подачи горячей воды

28 июня Ул. Белинского, 11 кв-л, м-ны 18,19, кв-лы 1,2, м-ны «Восток-1,2,3,5», «Голубые Пруды» 30 июня М-ны «Кендала», «Гульдер-1,2» 2 июля Ул. Космонавтов, Резника 5 июля Ул. Ермекова 6 июля Ул. Пичугина, Можайского 7 июля Пр. Н.Абдирова 9 июля Ул. Алиханова, Лободы, Б.Мира 10 июля Ул. Ленина, Джамбула, Ерубаева, кв.11, 12 11 июля Ул. В. Интернационалистов 12 июля Ул. Ержанова 13 июля Ул. Крылова, Мичурина 16 июля Мк-ны «Степной-1,2,3,4», «МЖК», 30 17 июля Мк-н «Орбита», ул. Волочаевская, Букпинская, Зональная, Керамическая, Олова, Молокова

В связи с проведением реконструкции магистральной сети по государственной программе «Нурлы Жол» без горячего водоснабжения останутся потребители домов по следующим адресам:

ул. Университетская, д. 11, 15, 17, 17/1, 17/2, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

ул. Карбышева, д. 1, 3, 5, 5/1, 9/1, 15, 15/2, 2, 4, 6, 8, 10, 10/2, 10/3, 12, 14, 14/2, 20, 22;

ул. Язева, д.1, 3, 5, 7, 9, 10 (под 1-17), 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/2, 2, 4, 6, 8;

пр. Строителей, д.1, 5, 7, 9, 11, 11/1, 13, 17, 19, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 16, 18, 20, 22;

пр. Шахтеров, д. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 21/1, 23, 25, 20/2, 31, 31а, 31б;

ул. Сатыбалдина, д. 1,2,4,7,7/2,7/3,8,9,10,11,11/2,13,15/1,16,17,18,23,25,27,28,29

пр. Республики, д. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 16/2, 18 (блоки 59,201-212), 18/2, 20, 22, 24, 28, 30, 30/2, 32, 34, 36, 38;

ул. Муканова, д. 1/2, 1/3, 1/6, 2, 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 8, 10, 10/2, 10/3, 12, 12/2, 14, 14/2, 14/3, 16, 16/2, 18, 22, 24, 26, 28, 34, 30/2, 32.