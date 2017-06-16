Однако жителям части Юго-Востока из-за реконструкции теплотрассы придется потерпеть
В Караганде горячую воду в дома начнут подавать с 26 июня. Этой новостью сегодня пресс-служба компании «Теплотранзит Караганда» обрадовала потребителей. Однако не всем горожанам удастся помыться. Жителям части Юго-Востока придется потерпеть.
График подачи горячей воды
|28 июня
|Ул. Белинского, 11 кв-л, м-ны 18,19, кв-лы 1,2, м-ны «Восток-1,2,3,5», «Голубые Пруды»
|30 июня
|М-ны «Кендала», «Гульдер-1,2»
|2 июля
|Ул. Космонавтов, Резника
|5 июля
|Ул. Ермекова
|6 июля
|Ул. Пичугина, Можайского
|7 июля
|Пр. Н.Абдирова
|9 июля
|Ул. Алиханова, Лободы, Б.Мира
|10 июля
|Ул. Ленина, Джамбула, Ерубаева, кв.11, 12
|11 июля
|Ул. В. Интернационалистов
|12 июля
|Ул. Ержанова
|13 июля
|Ул. Крылова, Мичурина
|16 июля
|Мк-ны «Степной-1,2,3,4», «МЖК», 30
|17 июля
|Мк-н «Орбита», ул. Волочаевская, Букпинская, Зональная, Керамическая, Олова, Молокова
В связи с проведением реконструкции магистральной сети по государственной программе «Нурлы Жол» без горячего водоснабжения останутся потребители домов по следующим адресам:
ул. Университетская, д. 11, 15, 17, 17/1, 17/2, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
ул. Карбышева, д. 1, 3, 5, 5/1, 9/1, 15, 15/2, 2, 4, 6, 8, 10, 10/2, 10/3, 12, 14, 14/2, 20, 22;
ул. Язева, д.1, 3, 5, 7, 9, 10 (под 1-17), 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/2, 2, 4, 6, 8;
пр. Строителей, д.1, 5, 7, 9, 11, 11/1, 13, 17, 19, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 16, 18, 20, 22;
пр. Шахтеров, д. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 21/1, 23, 25, 20/2, 31, 31а, 31б;
ул. Сатыбалдина, д. 1,2,4,7,7/2,7/3,8,9,10,11,11/2,13,15/1,16,17,18,23,25,27,28,29
пр. Республики, д. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 16/2, 18 (блоки 59,201-212), 18/2, 20, 22, 24, 28, 30, 30/2, 32, 34, 36, 38;
ул. Муканова, д. 1/2, 1/3, 1/6, 2, 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 8, 10, 10/2, 10/3, 12, 12/2, 14, 14/2, 14/3, 16, 16/2, 18, 22, 24, 26, 28, 34, 30/2, 32.
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Гадство!
Гульбала
16 июня, 2017 в 15:10
с 26-го))))
32
16 июня, 2017 в 15:20
А пр. Бухар-жырау где?
Это я
16 июня, 2017 в 15:43
а кому с 26.06.17 дадут? таких нет :-(, весьма странный график растянутый на месяц…
Елена
16 июня, 2017 в 17:31
А на Юго-Востоке когда? Опять к Новому Году?
ваван
16 июня, 2017 в 21:48