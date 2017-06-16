По словам участников аварии, водитель автобуса выехал на красный
Сегодня после 15.00 на перекрестке в районе Федоровского путепровода произошла авария. По словам свидетелей и участников дорожно-транспортного происшествия, водитель 31-го маршрута выехал на красный свет. В этот момент с моста спускалась «Субару». «ПАЗик» въехал в бок «Субару», от чего легковушку отбросило на несколько метров. По пути «Субару» зацепила и протащила за собой «Тойоту».
-Автобус ехал на красный. «Субару» спускалась с моста. Произошел удар, его сюда, на меня выкидывает. Я стоял на стоп линии. От перекрестка нас метров пять оттащило назад. И вот в меня сзади еще один автомобиль влетел, — рассказал водитель «Тойоты».
В «Субару» помимо водителя находилась женщина с грудным ребенком. Их увезли на «скорой» в больницу.
— Их еле вытащили. Хотели двери уже выламывать, но получилось их достать через заднюю дверь, — добавил участник ДТП.
Водитель 31-го маршрута и пассажиры серьезных травм не получили. В управлении здравоохранения сообщают, что в ОМЦ была доставлена 47-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб поясницы и ссадины. О ребенке никаких данных нет.
Кто виноват в аварии, сейчас выясняет полиция.
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А где Ушлёпок? Почему не пишет про ржавые повозки?
Санёк
16 июня, 2017 в 20:20
Знаю данный автобус,водитель по жизни катается с телефоном в руке и орущей музыкой на фоне+всегда на повороте Абдирова-Бухар Жырау вклинивается с правого поворота подрезая другой трафик,долетался видать)))
777
16 июня, 2017 в 20:24
А сколько таких «летчиков» еще осталось…
Мистер очевидность
16 июня, 2017 в 23:33
Нужно попросить акима города, чтобы он попросил водителей автобусов не нарушать ПДД.
Серик
17 июня, 2017 в 09:35