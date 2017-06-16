Их исключили из специального перечня
Театры и музеи Карагандинской области не попадут под приватизацию. Благодаря усилиям местных властей эти объекты исключили из плана, утвержденного правительством. Такую новость журналистам сообщил руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев.
В конце прошлого года стало известно о том, что в государственный план приватизации попали культурно-досуговые центры, театры, музеи и дома культуры. От них собирались избавиться, поскольку эти объекты требуют больших вливаний бюджетных денег. Их планировалось передать в частные руки. Однако карагандинские власти вовремя спохватились.
— Во-первых, вы прекрасно знаете, что ни один театр у нас не рентабелен, — объясняет руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев. – Ни один инвестор его не купит. А, во-вторых, есть закон о культуре, где четко сказано, что культурные заведения – библиотеки, театры, концертные залы – приватизации не подлежат.
Эти доводы представители управления культуры представили в министерство финансов. В ведомстве с карагандинскими чиновниками согласились и исключили культурные здания из перечня объектов, выставленных на приватизацию.
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Театры хотя бы радуют карагандинцев, в отличие от ФК»Шахтер», к примеру.
NV
16 июня, 2017 в 22:42
Театры у нас хорошие…репертуар стал радовать…премьеры часто…молодёжь ходит в театр…Нас ,зрителей это радует
Зося
17 июня, 2017 в 17:42