Театры и музеи Карагандинской области не попадут под приватизацию

Их исключили из специального перечня

Театры и музеи Карагандинской области не попадут под приватизацию. Благодаря усилиям местных властей эти объекты исключили из плана, утвержденного правительством. Такую новость журналистам сообщил руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев.

В конце прошлого года стало известно о том, что в государственный план приватизации попали культурно-досуговые центры, театры, музеи и дома культуры. От них собирались избавиться, поскольку эти объекты требуют больших вливаний бюджетных денег. Их планировалось передать в частные руки. Однако карагандинские власти вовремя спохватились.

— Во-первых, вы прекрасно знаете, что ни один театр у нас не рентабелен, — объясняет руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев. – Ни один инвестор его не купит. А, во-вторых, есть закон о культуре, где четко сказано, что культурные заведения – библиотеки, театры, концертные залы – приватизации не подлежат.

Эти доводы представители управления культуры представили в министерство финансов. В ведомстве с карагандинскими чиновниками согласились и исключили культурные здания из перечня объектов, выставленных на приватизацию.