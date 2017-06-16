Змея в центре города напугала карагандинцев

Она оказалась неядовитой.

Змею между магазинами «Грандстор» и «Таир» обнаружили карагандинцы. Она оказалась неядовитой, но серьезно напугала некоторых жителей города, передает Tengrinews.kz.

«Звонок поступил к нам ровно в 12.00, — рассказала специалист пресс-службы ДЧС Айдана Жунус. — Наши сотрудники оперативно выехали на место, змею поймали. Никакой угрозы она не представляла, поэтому ее вывезли на безопасное расстояние в степь».

Видео с ловлей змеи было опубликовано в инстаграм на странице @Shok_krg. Судя по комментариям автора, змея к моменту приезда спасателей съела воробья. Подписчики выдвигают свои версии появления животного в центре города. Кто-то считает, что змею кто-то специально купил и выпустил на улицу. Другие думают, что она приехала сюда с полей вместе с овощами-фруктами, ведь рядом расположен продуктовый рынок.