Она оказалась неядовитой.
Змею между магазинами «Грандстор» и «Таир» обнаружили карагандинцы. Она оказалась неядовитой, но серьезно напугала некоторых жителей города, передает Tengrinews.kz.
«Звонок поступил к нам ровно в 12.00, — рассказала специалист пресс-службы ДЧС Айдана Жунус. — Наши сотрудники оперативно выехали на место, змею поймали. Никакой угрозы она не представляла, поэтому ее вывезли на безопасное расстояние в степь».
Видео с ловлей змеи было опубликовано в инстаграм на странице @Shok_krg. Судя по комментариям автора, змея к моменту приезда спасателей съела воробья. Подписчики выдвигают свои версии появления животного в центре города. Кто-то считает, что змею кто-то специально купил и выпустил на улицу. Другие думают, что она приехала сюда с полей вместе с овощами-фруктами, ведь рядом расположен продуктовый рынок.
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Люди капец у нас любят слухи распространять!!!! С рынка😂😂😂 и никто не заметил как она из КамАЗа сбежала))))
Караганда
16 июня, 2017 в 23:12
Скорее эти животные в виде людей напугали змею.
Ванина
17 июня, 2017 в 15:18
Было слышно какие то куры кудахтали за кадром.
Айгу
19 июня, 2017 в 07:48