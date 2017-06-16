Для внесения изменений в конструкцию автомобиля, владельцу необходимо подать заявление в территориальное подразделение административной полиции ДВД.
За 5 месяцев т.г. в органы внутренних дел поступило более 28 тыс. обращений от граждан по установке газобаллонного оборудования на транспортные средства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.
Для внесения изменений в конструкцию автомобиля, владельцу необходимо подать заявление в территориальное подразделение административной полиции ДВД.
«После получения положительного решения владелец осуществляет переоборудование транспортного средства с соблюдением условий указанных в ответе, обращается в аккредитованную лабораторию для проведения соответствующих испытаний, затем предоставляет транспортное средство в территориальное подразделение административной полиции для осмотра и получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности», — написал Алмас Садубаев в Facebook.
Необходимо отметить, что внесенные изменения в конструкцию транспортного средства должны быть отражены в свидетельстве о регистрации транспортного средства.
В случае управления транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения водитель транспортного средства подлежит привлечению к административной ответственности по части 7 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», в виде штрафа в размере 15 МРП, кроме того к нему принимаются меры по запрещению эксплуатации путем изъятия государственных регистрационных номерных знаков до устранения причин запрета на эксплуатацию автомобиля.
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Всё сделают,чтобы простому люду было тяжело! По проше никак,господа чиновники,законотворчики?
Костантин
16 июня, 2017 в 20:41