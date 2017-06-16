Здесь будут ремонтировать дорогу
В субботу, 17 июня, в Караганде перекроют улицу Лиговская, от пересечения с улицей Карла Маркса до железнодорожного переезда «Жана Караганды». Здесь подрядчик будет ремонтировать дорогу. В связи с этим общественный транспорт пустят по улице Карла Маркса. Власти Караганды приносят горожанам извинения за временные неудобства.
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Почему никогда не пишете о сроках проведения ремонтных работ ?
Телезритель
16 июня, 2017 в 21:41