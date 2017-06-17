Виктор Дудого рассказал, как создавал костюм палача

«А то потом опять в «Инстаграме» будут писать, что я пенсионеров до инфаркта довожу!»

Виктор Дудого продолжает эпатировать народ своими устрашающими костюмами. На этот раз карагандинец вышел на улицу в образе палача с огромным окровавленным топором. Мысль о его создании навеяла четвертая часть фильма «Обитель зла».

Наши читатели уже знакомы с Виктором — «Новый Вестник» писал о нем год назад. Тогда парень, который работает программистом в одной из местных фирм, вышел в люди в костюме чумного доктора из Средневековья. В черном балахоне, в широкополой шляпе и птичьей маске, сделанной из папье-маше, он прошел по центральному парку, мимо ЦУМа — к ледовому дворцу «Акжолтай». Прохожие реагировали неоднозначно. Одни пугались и кричали, другие снимали его шествие на смартфоны, третьи без страха фотографировались с колоритным персонажем.

В арсенале Виктора еще два костюма: пирамидоголовый монстр из канадского фильма ужасов «Сайлент Хилл» и хранитель из компьютерной игры «The Evil Within». Создать эти образы парню помогло умение работать с папье-маше. Оно же пригодилось ему, чтобы создать новый костюм — это палач в плаще с торчащими гвоздями, железными крюками за спиной и огромным кровавым топором в руках.

— Я посмотрел все части «Обители зла», и в четвертой мне попался этот фактурный персонаж, — рассказывает корреспонденту «НВ» Виктор Дудого. — К сожалению, там у него совсем мало экранного времени. Сначала он ломает ворота с толпой зараженных, а потом пытается «раскатать» своим огромным топором Миллу Йовович (Элис, — авт.) в туалете. Ну и потом погибает от передозировки свинца в голове. Он жутковатый. И эта жутковатость сочетается с мощью. У него рост под два с половиной метра и силища такая! У меня-то пустотелый топор из фанеры весит килограммов десять. А представьте, какой он будет, если отлить его из металла! Попробуй, помаши таким!

— Топор — из фанеры. А какие еще материалы ты использовал для создания костюма?

— Топор я делал не только из фанеры, — уточняет Виктор. — Рукоятка у него деревянная. А сам топор я слегка газетами обклеил, чтобы вся конструкция крепче держалась и лучше красилась.

Топор издалека выглядит как настоящий. Такие детали, как заклепки, рифленая поверхность бойка, зубцы на лезвие и красная кровь, придают ему натуральность. Складывается впечатление, что это орудие немало людей лишило головы.

— Фартук и чехлы для сапог сделаны из кожзаменителя, — продолжает автор костюма палача. — Его ушло немного, примерно два квадратных метра. Ну и по полтора квадрата ткани понадобилось на штаны и рубашку. Крюки сделал из газет, намотанных на проволочную основу. Перчаток нужной длины я не нашел, поэтому пришлось «крафтить» самому из обычных хозяйственных перчаток и жидкой резины. Горб — тоже из газет. Колья в спине, по-моему, кленовые. Я в породах деревьев не очень разбираюсь. Нашел подходящий по размеру и форме дрын и использовал его.

— Шипы на спине. Из чего они?

— Два, которые потоньше, — это простые гвозди, — объясняет Виктор. — А другие деревянные. Я их воткнул в горб из газеты.

— Ты доволен костюмом? Или хочешь еще что-то доработать?

— В принципе, доволен. Пока шил, узнал, как и что делать не надо, — улыбается программист. — Костюм палача получился относительно удобным и с хорошим обзором. Все-таки через мешок видно лучше, чем через маленькую прорезь в бумаге.

— В «Обители зла» топор с цепью. Почему у тебя ее нет?

— Я планировал сделать цепь, но потом передумал. Он и так прилично весит.

Весь костюм обошелся его создателю примерно в 10 тысяч тенге. Виктор показался в нем только своим коллегам по работе. А вот выводить палача в свет он не собирается. Говорит, что не хочет пугать народ. «А то потом опять в «Инстаграме» будут писать, что я пенсионеров до инфаркта довожу!»