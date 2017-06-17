Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7771 718 15 57 фотографии членов делегации из экзотической страны, которая участвует в EXPO-2017.
Жители столицы фотографируются с необычными гостями и фотографируют их со стороны.
На одной из фотографий казахстанец со счастливым лицом стоит в обнимку с гостями неизвестной страны.
На другом фото участник Всемирной выставки делает покупки в продуктовом магазинчике, которых тысячи по всему Казахстану.
К чести необычных гостей стоит отметить, что они не отказываются от национальных костюмов несмотря на то, что выделяются среди всех остальных делегатов выставки и местных жителей, а главное они не боятся непредсказуемой и суровой астанинской погоды
Ранее в прессе стал знаменитым снимок посла Новой Гвинеи, который прибыл на официальное заседание ООН в Нью-Йорке без трусов.
Источник: Nur.kz
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Инвесторы приехали… )))
Tron_nik
17 июня, 2017 в 12:23