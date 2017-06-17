Полуголые члены делегации на EXPO поразили Астану (фото)

Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7771 718 15 57 фотографии членов делегации из экзотической страны, которая участвует в EXPO-2017.

Жители столицы фотографируются с необычными гостями и фотографируют их со стороны.

На одной из фотографий казахстанец со счастливым лицом стоит в обнимку с гостями неизвестной страны.

На другом фото участник Всемирной выставки делает покупки в продуктовом магазинчике, которых тысячи по всему Казахстану.

К чести необычных гостей стоит отметить, что они не отказываются от национальных костюмов несмотря на то, что выделяются среди всех остальных делегатов выставки и местных жителей, а главное они не боятся непредсказуемой и суровой астанинской погоды

Ранее в прессе стал знаменитым снимок посла Новой Гвинеи, который прибыл на официальное заседание ООН в Нью-Йорке без трусов.

Источник: Nur.kz