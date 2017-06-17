Больница в Абае в ужасном состоянии
Анонимно от подписчика в инстаграмм : » Вот до какой степени докатилась Абайская больница ! Больница для того чтобы лечить , а не заражать пациентов грибком и всем прочим ! Позор властям которые доводят нашу медицину до уровня бомжатника! Про закрытую поликлинику вообще промолчать осталось ! Бедные работники ютятся в маленьких кабинетах после закрытая поликлиники . А пациенты толпами стоят в маленьких коридорах ! Позор и ещё раз позор …»
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И дерут еще с нас деньги
Янина
17 июня, 2017 в 13:27
Да….позор..позор..позор…то ли ещё будет…
Lol
17 июня, 2017 в 14:25
Ведь деньги государство выделяет….значит не умеют с умом расходовать,либо….перетекают плавно не в те карманы….
Зося
17 июня, 2017 в 17:45