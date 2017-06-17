Больница для того чтобы лечить

Больница в Абае в ужасном состоянии

Анонимно от подписчика в инстаграмм : » Вот до какой степени докатилась Абайская больница ! Больница для того чтобы лечить , а не заражать пациентов грибком и всем прочим ! Позор властям которые доводят нашу медицину до уровня бомжатника! Про закрытую поликлинику вообще промолчать осталось ! Бедные работники ютятся в маленьких кабинетах после закрытая поликлиники . А пациенты толпами стоят в маленьких коридорах ! Позор и ещё раз позор …»