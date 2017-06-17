Изнасиловавшие и заразившие школьницу в Темиртау получили условные сроки

Девочка познакомилась с парнем в соцсети, спустя два месяца он пригласил ее в гости, где ее изнасиловали пятеро парней

По пять лет условного лишения свободы получили двое молодых людей по обвинению в групповом изнасиловании 15-летней жительницы Темиртау, с которой познакомились в соцсети «ВКонтакте», и заражении ее венерическим заболеванием, передает Today.kz.

Судья признал их виновными по статье 120 УК «Изнасилование».

«Суд назначил двоим подсудимым по пять лет условно. С этим наказанием согласилась потерпевшая, поэтому было заключено соглашение с прокуратурой о признании вины и назначении такого наказания», — сообщили в прокуратуре Темиртау.

В ходе следствия установлено, что девочка познакомилась с молодым человеком в социальных сетях и они стали встречаться. Спустя два месяца он пригласил ее в квартиру друга.

Там в ходе распития спиртных напитков ее изнасиловали пятеро парней.

Чтобы крики потерпевшей не были слышны, предполагаемые насильники включили музыку погромче. Согласно материалам дела, соседка вызвала полицию. Прибывший наряд батальона дорожно-патрульной полиции на протяжении получаса стучался в дверь, но парни выключили музыку и погасили в комнатах свет. Полицейские уехали. Спустя час в квартиру стал стучать участковый инспектор полиции, которому был передан вызов. Однако они вновь выключили свет.

Когда он ушел, несовершеннолетняя была снова изнасилована, после чего ее отпустили.

Один из насильников заразил девушку венерическим заболеванием «трихомониаз» и урогенитальным кандидозом. Также врачи диагностировали множество кровоподтеков на ее теле. Пострадавшая прошла полный курс лечения в кожно-венерологическом отделении центральной больницы Темиртау.

Суд в отношении третьего подсудимого продолжается. С ним процессуальное соглашение не заключено, поскольку от его подписания отказалась потерпевшая. Именно он, по версии следствия, был активным насильником.

Дело в отношении еще двоих фигурантов расследуется в отдельном производстве.