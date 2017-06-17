Девушка из Карагандинской области быстрее всех собрала АК-74

. Желаю всем участникам удачи, и чтобы всегда побеждали только сильнейшие», — считает Индира Аитова, воспитанница военно-патриотического клуба «Беркут» из Карагандинской области

В Спасске (Карагандинская область) продолжаются соревнования воспитанников военно-патриотических клубов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана. На протяжении нескольких дней идет настоящая борьба между участниками Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» за звание лучших представителей военно-патриотических клубов. В настоящее время уже пройдены четыре этапа соревнований, в частности, разборка и сборка автомата АК-74, выполнение нормативов по надеванию общевойскового защитного комплекта с преодолением зараженного участка местности, прохождение полосы препятствий, а также проверялось умение работы на радиостанции. Традиционно в ходе сбора юноши выполняют силовые упражнения на перекладине, демонстрируя силу и выносливость, девушки — комплексное силовое упражнение. О командной слаженности, воле к победе и мастерстве ребят можно было судить во время военизированной эстафеты. «Человек должен быть сильным не только физически, но и морально. На сборах каждый должен доверять друг другу, потому что к победе без доверия не прийти. Вчера у нас состоялась встреча с руководством Министерства обороны, где мы многое узнали о воинской службе в рядах Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сухопутных войсках, и теперь я твердо решил пойти служить в Сухопутные войска», — поделился своими впечатлениями Асет Качиганов, воспитанник военно-патриотического клуба «Тайфун» из Костанайской области. Примечательно, что молодые люди, приехали на сборы для того, чтобы испытать себя, свои возможности. «Спортивно-патриотическая игра — это не только новые знакомства и впечатления, но и возможность попробовать собственные силы в чем-то новом, неизвестном. В прошлом году я проиграла одну секунду в соревновании по разборке и сборке АК-74, в этом году я побила рекорд и заняла первое место в этом же соревновании.