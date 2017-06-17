. Желаю всем участникам удачи, и чтобы всегда побеждали только сильнейшие», — считает Индира Аитова, воспитанница военно-патриотического клуба «Беркут» из Карагандинской области
В Спасске (Карагандинская область) продолжаются соревнования воспитанников военно-патриотических клубов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана. На протяжении нескольких дней идет настоящая борьба между участниками Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» за звание лучших представителей военно-патриотических клубов. В настоящее время уже пройдены четыре этапа соревнований, в частности, разборка и сборка автомата АК-74, выполнение нормативов по надеванию общевойскового защитного комплекта с преодолением зараженного участка местности, прохождение полосы препятствий, а также проверялось умение работы на радиостанции. Традиционно в ходе сбора юноши выполняют силовые упражнения на перекладине, демонстрируя силу и выносливость, девушки — комплексное силовое упражнение. О командной слаженности, воле к победе и мастерстве ребят можно было судить во время военизированной эстафеты. «Человек должен быть сильным не только физически, но и морально. На сборах каждый должен доверять друг другу, потому что к победе без доверия не прийти. Вчера у нас состоялась встреча с руководством Министерства обороны, где мы многое узнали о воинской службе в рядах Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сухопутных войсках, и теперь я твердо решил пойти служить в Сухопутные войска», — поделился своими впечатлениями Асет Качиганов, воспитанник военно-патриотического клуба «Тайфун» из Костанайской области. Примечательно, что молодые люди, приехали на сборы для того, чтобы испытать себя, свои возможности. «Спортивно-патриотическая игра — это не только новые знакомства и впечатления, но и возможность попробовать собственные силы в чем-то новом, неизвестном. В прошлом году я проиграла одну секунду в соревновании по разборке и сборке АК-74, в этом году я побила рекорд и заняла первое место в этом же соревновании.
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Ну я теперь за нее спокоен=
1)автомат набегу соберет?
2) знеачит в армии место найдет!!!!
знеачит в армии место найдет!!!!
18 июня, 2017 в 09:47
А где противники оружия, которые говорят что оружие это бяка-бука? Они ведь как рассуждают? Сегодня эта девочка научилась собирать автомат калашникова. А завтра как начнет стрелять друг в друга! Нам ведь нельзя давать в руки оружие! Даже смотреть на него нельзя! Где эти все истерики?
пипип
18 июня, 2017 в 11:24
Мдаа, судя по всему журналисты не читают то что написали… Задорнов оценит стиль….
Я
19 июня, 2017 в 01:25