забава для подростков
Заброшенная стройка , около Белинского 3а , майкудук, забава для подростков, куда смотрят родители ?
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Вообще то куда смотрят власти!!!!???? Или родители по пятам должны ходить за детьми???
Караганда
18 июня, 2017 в 13:09
Аким должен по пятам ходить?
Охранников за бюджетные деньги ставить?
Почитайте законы. Именно родители, и никто иной — отвечают в данном случае за детей.
Правильно было бы детей поймать на выходе со стройки, отвезти в полицию, наложить на родителей штрафы — ну а там уж пусть родители внушают своим балбесам.
КО
19 июня, 2017 в 11:32
самозванец, чушь не неси. У стройки есть хозяин по любому, он и отвечает за то, что она представляет собой опасность для окружающих, в том числе и детей. Его и нужно штрафовать и в полицию таскать.
КО
19 июня, 2017 в 12:04
Законы читай, дубина. Все, на что у тебя ума хватает — под чужими никами гадости писать.
Настоящий КО — это я и только я. А все остальные — самозванцы.
КО
19 июня, 2017 в 12:39