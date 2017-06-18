Рок-сцена в Казахстане — существует ли она?

«Кукумбер»: «Мы живем музыкой»

Рок-сцена в Казахстане — существует ли она? Как совмещать музыку и заработок? Кому вообще нужна рок-музыка? За ответами на эти вопросы мы отправились к известной карагандинской рок-группе «Кукумбер».

В переводе с английского название группы «cucumber» означает «огурцы». Однако название группы никак не связанно с дословным переводом. Слово «Ку-кум-бер» ребята выбрали, чтобы фанатам было удобно кричать его на концертах. Состав «Кукумберов» сформировался в 2008 году и остается неизменным по сей день. «Кукумбер» сегодня — это Руслан Сыздыков — ударные, Виталий Тен — гитара, Олег Ходыкин — бас-гитара (и по совместительству организатор концертов), Вячеслав Бибаев — гитара и Владимир Рябцев — голос группы.

Наши друзья не просто играют музыку — они живут ею. Сейчас группа активно гастролирует и готовится к выпуску нового клипа на песню «Карма». На наши вопросы согласились ответить Владимир Рябцев и Олег Ходыкин.

— Насколько совместима рок-музыка и шоу-бизнес в Казахстане?

— Мы далеки от шоу-бизнеса, поскольку живем в Караганде, а крупный шоу-бизнес все же крутится в мегаполисах России. Основной заработок музыканта — это гастроли. У нас, ввиду большой территории, не получается жить концертной деятельностью. К примеру, по России, мы проезжаем 2000 километров и посещаем от трех до пяти городов. В Казахстане за те же 2000 километров мы только доберемся из Караганды до Алматы. И между нами лишь степь, — вздыхает Владимир Рябцев.

Музыканты считают, что в достижении абсолютной творческой цели самая большая сложность — совмещать работу с музыкой. Бросить все и уйти с головой в творчество, как бы ни хотелось, не выйдет. Услышав наболевший вопрос по теме «музыка и деньги», ребята засмеялись, ведь сферы деятельности каждого из них достаточно далеки от искусства.

— Я вот занимаюсь концертами, Владимир — рекламой. Барабанщик у нас и вовсе предпочитает бухгалтерскую деятельность. Гитарист — системотехник. Но, несмотря на такой контраст, мы живем музыкой, — говорит Олег Ходыкин.

— Мы не подростки, у нас у всех семьи и прочная база под ногами. А вот если бы я был студентом, я бы, возможно, и рванул в гастрольный тур по миру, — размышляет Владимир. А так — в чужой стране ты должен быть готов к тому, что завтра тебе, возможно, придется ночевать «в коробке». И если себе я могу позволить ночевать где угодно, даже на вокзале, то жене и ребенку я должен обеспечить безопасный и теплый уютный кров. Поэтому сначала готовится почва, а затем решаешься на дальнейшие шаги. А подготовить почву пятерым людям, которые занимаются абсолютно в разных сферах, практически невозможно.

— Но вы ведь все равно гастролировали по многим городам России и Казахстана?

— Да. Мы были в Москве, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге. Выступали на одной сцене с группами «Ляпис Трубецкой», «Танцы минус», ДТТ. С ребятами из «Анакондаз» мы и вовсе отправились в тур по России. Несколько раз был покорен Байконур. А вот Алматы и Шымкент уже встречают нас как родных, там как дома. Несмотря на то, что в Шымкенте под нами однажды провалилась сцена и отключалась аппаратура прямо на концерте.

— А как обстоит дело с ротацией вашего материала?

— Мы скидывали наш аудиоконтент на канал «Gakku». Им понравились наши песни, и при наличии качественного видеоклипа он будет в ротации. Совершенно бесплатно. Но здесь есть обратная сторона медали. Качественный контент стоит больших денег. А как известно, денег у рядовых рок-музыкантов не так много. Половина из них передвигается по городу в автобусах. О каком вкладе в размере 3-5 тысяч долларов можно говорить? Поэтому рок-музыкантам из провинциальных городов без наличия спонсоров тяжело оказаться на канале. Другое дело — радио. Казахстанскую музыку активно поддерживает радио Tengri FM. Радиостанции реально продвигают местную музыку.

— Какие концертные площадки для развития рок-музыки существуют в Казахстане?

— У нас очень много разных фестивалей, байкерских тусовок и тому подобного. 13 мая, например, прошел рекламный фестиваль «Rockотбор». Мы прошли в финал и теперь будем бороться за первое место. Этот фестиваль проводится в Казахстане впервые. Раньше, когда было разрешено пить в зонах отдыха спиртные напитки, в Караганде проходил ежегодный фестиваль «Музыкар». Это была отличная возможность на открытой площадке делать шикарную рекламу. Куча народу, все смотрят, слушают и распивают пиво. И это было удобно для всех. После запрета пивные компании ищут обходные пути. Так и родилась идея рок-фестиваля, на котором мы победили, — рассказывает Владимир Рябцев.

— Между прочим, организаторы отметили, что Караганда по посещению людей на этом рок-фестивале заняла первое место, — добавил Олег.

Затронув тему фестивалей, Олег Ходыкин поделился с нами планами на будущее.

— Сейчас мы активно готовимся к фестивалю «Нашествие» в Москве, — говорит он. — Также скоро мы собираемся показать нашим фанатам клип. Раскрою один секрет: съемки производились в Индии. А на осень планируем большой сольный концерт.

«Кукумберы» желают читателям «Нового Вестника» слушать хорошую музыку, всегда быть честным с самим собой и приходить отрываться на концерты группы.