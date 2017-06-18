Полковник Ынтыкбаев поблагодарил акима Приозерска за содействие в возведении обелиска.
В Приозерске Карагандинской области открыт обелиск погибшим сотрудникам полиции, передает МИА «Казинформ».
«Более 700 сотрудников казахстанской полиции героически погибли при исполнении служебных обязанностей и навсегда останутся в памяти своего народа, как истинные борцы за справедливость. В числе погибших — 26 сотрудников Карагандинской области, — сказал заместитель начальника департамента внутренних дел региона Ардак Ынтыкбаев. — Открывая мемориал, мы отдаем дань памяти тем, кто в мирное время отдал свою жизнь в борьбе с преступностью, защищая конституционные права граждан».
Полковник Ынтыкбаев поблагодарил акима Приозерска за содействие в возведении обелиска.
«Сегодня мы вспоминаем тех, кто ни на минуту не усомнился и до конца исполнил служебный долг, не дрогнул перед глазами смерти. Они навечно останутся в наших сердцах», — сказал Ардак Ынтыкбаев.
Церемония завершилась оружейным залпом, после чего к обелиску возложили цветы.
Вдове погибшего сотрудника полиции Ерика Шохметова полковник Ынтыкбаев вручил подарок и цветы. Инспектор дорожной полиции Ерик Шохметов был убит при задержании особо опасных преступников. Пятого февраля 2002 года в 11 часов на пост «Рубеж» поселка Сарышаган позвонили с весового контроля поста «Шыганак» и сообщили, что на требования инспектора не остановилась машина «Тойота Лендкрузер-100». Через полтора часа этот автомобиль был замечен нарядом дорожной полиции в составе старшины полиции Шохметова и Корабаева, несших службу на посту «Рубеж» поселка Сарышаган. Старшина подал знак водителю об остановке, но тот не подчинился и сбил Шохметова. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу Приозерска, где скончался.
Тем временем в 4 часа утра полицейские обнаружили эту машину во дворе дома жителя совхоза Жидели. Там и были задержаны двое подозреваемых. Выяснилось, что двое преступников совершали нападения на владельцев престижных автомобилей и угоняли транспорт.
За проявленное мужество и героизм при задержании особо опасных преступников Указом Президента Казахстана от 3 мая 2002 года Ерик Шохметов был награжден медалью «Ерлiгі үшін» посмертно.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35037 материалов.
Посетители оставили 204246 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
А где доказательства что полицейские погибли героически защищая мирных граждан РК
Мне много приходится с талкиваться с полицейскими
И многие из них говорят что бандитов они боятся меньше чем своих колег
Потому что адреса полицейских и родствеников бандитам сливают сами подицейские
И полицейские очень часто от бандитов слышат одно и тоже возьми дениги на мороженое детям и цветы жине освободи нас и уничтож улики
Если не хочешь потерять родствеников
Я не знаю не одного полицейского который рискнет жизнью ради спасения чужого человека рискуя своей семьей
vas
18 июня, 2017 в 12:39
Я Видел проявления героизма полицейских только при разгоне митингов безправных граждан РК которых обманули или против которых совершили приступления
Почемуто героизма и грамотных действий полицейских не было когда свершались теракты и другие преступления
vas
18 июня, 2017 в 13:09
О каком героизме идет речь
Если в стране запрещенна смертная казнь а полицейские вооруженны огнестрельным оружием
Ели полицейские изяли у граждан оружие для само обороны почему сами полицейские ходят с оружием и в бронижилетах
Если они считают что мне не угрожают вооруженные бандиты терористы
То от кого полицейские прячутся за заборами и в каски с бронежелетами
Почему полицейские считают что я от воруженных грабителей должен защищаться голыми руками
А полицейские писталетами и автоматами и бронежелетами и касками защищенны от преступников
Пока в стране каждый день люди гибнут от аооруженых грабителей
А полицейские носят огнестрельное оружие и бронежелеты
Называть погибших полицейских без доказательств геройской гибели автоматически приравнивать к героям это лицимерье
Защищать ГР РК это обязаность полицейских и гибель полицейского это не повод его называть героем это всеголишь гибель человека в результате не благоприятных стечения обстоятельств на рабочем месте
От рук преступников каждый день гибнут 1000 людей и что всех этих людей надо тоже приравнивать к героям
Хотя гибель гражданского от преступника на много героически чем гибель полицейского
Потому что гражданские оказывают сопратевление гробителям вооруженным голыми руками
vas
18 июня, 2017 в 13:21
700 сотрудников казахстанской полиции? Это за 25 лет независимости? Это очень много! Война , что ли идет на улицах?
?
18 июня, 2017 в 14:07
Господа полицейские Вам самим не кажется страной гибель вашего колеги на посту рубеж
1-поступил звонок с весового о том что водитель джипа не остановился по требованию
Вы господа полицейские не чего не путаете
Званок был или сообщение по рации
2-Увидев джип сотрудник полиции с колегами вышли его остановить
А кто нибуть из полицейских знает что останавливать машину не подчинившуеся требованием полиции надо не жезлом махая а нацелившись с пистолета в водителя
Вопрос почему трое полицейских не вытащили пистолеты из кабуры даже после того как их колегу сбил джип
И что на рубеже не было служебной машины для погони за преступниками
Скорей всего преступникам дали специально уйти чтоб они нашли кого подставить
vas
18 июня, 2017 в 14:24
В списки геройски погибших надо включать только тех полицейских подвиг которых доказан
С 1991года погибло очень много полицейских но обстоятельства их гибели боле чем сомнительны
Приведенный в статье случай гибели полицейского можно прировнять к несчастному случаю на производстве но говорить о героизме или подвиге в этом случае нет оснований
К посту приближается машина которая была переданна по арентировке Почемуто не по рации а по телефону
Сотрудники полиции знают что водитель не подчинится требованиям остановиться
Не достали даже пистолеты а вооруженны они на рубеже короткоствольными АК
Очередь из этого АК по моторному отсеку вынудила бы остановиться так как с пробитым радиатором далеко уезать не возможно
Сдесь явный не професионализм полицейских
в результате чего и погиб сотрудник полиции
vas
18 июня, 2017 в 15:45