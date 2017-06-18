В Приозерске открыли обелиск погибшим сотрудникам полиции

Полковник Ынтыкбаев поблагодарил акима Приозерска за содействие в возведении обелиска.

В Приозерске Карагандинской области открыт обелиск погибшим сотрудникам полиции, передает МИА «Казинформ».

«Более 700 сотрудников казахстанской полиции героически погибли при исполнении служебных обязанностей и навсегда останутся в памяти своего народа, как истинные борцы за справедливость. В числе погибших — 26 сотрудников Карагандинской области, — сказал заместитель начальника департамента внутренних дел региона Ардак Ынтыкбаев. — Открывая мемориал, мы отдаем дань памяти тем, кто в мирное время отдал свою жизнь в борьбе с преступностью, защищая конституционные права граждан».

Полковник Ынтыкбаев поблагодарил акима Приозерска за содействие в возведении обелиска.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто ни на минуту не усомнился и до конца исполнил служебный долг, не дрогнул перед глазами смерти. Они навечно останутся в наших сердцах», — сказал Ардак Ынтыкбаев.

Церемония завершилась оружейным залпом, после чего к обелиску возложили цветы.

Вдове погибшего сотрудника полиции Ерика Шохметова полковник Ынтыкбаев вручил подарок и цветы. Инспектор дорожной полиции Ерик Шохметов был убит при задержании особо опасных преступников. Пятого февраля 2002 года в 11 часов на пост «Рубеж» поселка Сарышаган позвонили с весового контроля поста «Шыганак» и сообщили, что на требования инспектора не остановилась машина «Тойота Лендкрузер-100». Через полтора часа этот автомобиль был замечен нарядом дорожной полиции в составе старшины полиции Шохметова и Корабаева, несших службу на посту «Рубеж» поселка Сарышаган. Старшина подал знак водителю об остановке, но тот не подчинился и сбил Шохметова. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу Приозерска, где скончался.

Тем временем в 4 часа утра полицейские обнаружили эту машину во дворе дома жителя совхоза Жидели. Там и были задержаны двое подозреваемых. Выяснилось, что двое преступников совершали нападения на владельцев престижных автомобилей и угоняли транспорт.

За проявленное мужество и героизм при задержании особо опасных преступников Указом Президента Казахстана от 3 мая 2002 года Ерик Шохметов был награжден медалью «Ерлiгі үшін» посмертно.