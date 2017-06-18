Связаны одной цепью

Я многие годы слежу за тем как идет борьба с корупцией в Казахстане

И убедился в том что борьбы скорупцией нету

Антикорупционное ведомство занимается только освобождением кабинетов для одареных родствеников влиятельных чиновников

И освобождаются нужные кабинеты с особым ценизмом просто подставляют людей которые не хотят освобождать занимаемый кабинет

Но если кабинет или должность занимает нужный человек то он может брать взятки в открытую не боясь антикорупционщиков и прокуратуру

Из личного опыта случилось ДТП сотрудник полиции перед оформлением протокола ознакомился с двумя видео записями с вилео регистратора и с камеры ЦОУ

На обоих записях видно что я не виноват но сотрудник полиции стал меня запугивать последствиями решением прав перездачей и другими страшилками

Если я не откажусь от притензий к виновнику ДТП так как есть влиятельные люди которые не хотят чтоб виновник ДТП был наказан И эти люди имеют связи в Генпрокуратуре в Верховном суде и в криминальном мире

В эти страшилки я не поверил потому что видел как наши доблистные антикорупционщики рапортуют о своих успехах в борьбе с корупцией и надеялся что при такой дакозательной базе некие влиятельные люди не станут подставляться из за какойто мелочи

Но оказалось для влиятельных людей данный вопрос стал принципиальным и они решили продемонстрировать свои возможность

1-Судья СМАС расмотрел дело не в зале суда где ведется протокол видео аудио И отказал в хадатайстве на приобщения к делу видео записи с камеры наблюдения ЦОУ и в дальнейшем антикорупционная служба не усмотрела в этом нарушения законна Сначало они заявили что не могут вести раследования против действующегго судьи Потом они не смогли вести раследования так как судья с почетом ушел на пенссию

2-Опеляционный суд отменил постановления СМАС в отношение меня но проигнолировал все доказательства вены второго водителя

3-УВД после опеляционого суда отказались принимать заявление на привлечение к адменистративной отведствености второго водителя Заявляли что я могу подать заявление только после того как дело из суда поступит в УВД поняв что меня просто обманывают и я не как не заставлю УВД принять заявление я обратился через портал egov.kz к министру МВД

4-после обращения к министру МВД пришла отписка что полицейского оформлявшего протокол наказали выговаром а виновника ДТП не могут привлеч к отведствености на основание ст 62,1 но есть ст 62,5 где четко указывается что истичение сроков давности преостанавливается если дело находится в суде и возобновляется после того как постановления суда вступит в законную силу И это для наших антикорупционщиков не стало основанием для проведения раследования

5-Тогда я подал ИСК в гражданский суд чтоб доказать что совершено корупционное пресупления В суде выяснилось что в день когда мне дали ответ о том что истикли сроки давности эти сроки давности не были истиченны

6-Суд мои исковые требования отклонил Но вынес частное постановления найти того кто не законно применил ст 62,1 снарушением ст62,5 и если в течение месяца это постановление не будет исполненно на руководство УВД будет наложен адменистративный штраф за не уважение к суду Прошло больше месяца УВД дало ответ о том что наказан только тот кто оыормлял протокол выговором А лиц которые привысили свои дожностные полномочия сцелью предоставить блага и избежать наказание виновнику ДТП так и не выявили В результате штраф на УВД не выставлен за не уважение к суду антикорупционщики проверять эти факты не стали

Почитав закон РК я понял что онтикорупционщики умышленно не проверяют данные факты чтоб потом виновных освободить от отведствености в связи истичением срока двности

Получается статья о истичение сроков давности существует для того чтоб особые люди избигали наказание за преступление и не какой отведствености к должностным лицам за умышленое затягивание сроков по исполнению даже частного определения суда

А прокурор которая присудствует на очередном судебном процессе и вовсе не знает свои должностные обязаности и на мои законные требования которые мне данны конституцией заявила что мое желание чтоб все действовали по законну не когда не осуществится

К сожалению досрочно покинувший свой пост областной прокурор действия прокуроров которые на судебных процесах заявляют что прокуроры не обязаны по требованию граждан РК заставлять должностных лиц действавать в соотведствие законодательства РК Он считает не нарушающими законодательство и конституцию РК

Получается закон в руках прокуратуры это игрушка с которой прокуроры могут играть с кем захотят и как захотят захотят виновного освободить пожалуйста надавили на пострадавшего и заключена с прокурором сделка виновник признал вину и освобожден от отведствености Хотят посадить не виновного тоже без проблем свидетелей запугали улики подтусовали и все человек в тюрьме

в данном случае УВД еще и улики скрыло от суда а суд не востребовал их отклонив хадатайство

И антикорупционщики не видят в этом нарушения законна

От: Василий И