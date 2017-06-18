Пьяный водитель едва не сбил детей в Темиртау

Инцидент произошел в седьмом микрорайоне.

Арестован на месяц 36-летний житель Темиртау, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и снесший клумбы и заборы во дворе многоэтажных домов, передает Today.kz.

Как сообщили в пресс-службе МПС ДВД Карагандинской области, инцидент произошел в седьмом микрорайоне.

«Нетрезвый водитель на Opel сносил клумбы и заборы. Дети, игравшие там, кинулись врассыпную. Один из жильцов дома — инспектор отдела кадровой работы Старогородского отдела полиции УВД Темиртау — в этот момент вышел из подъезда и направлялся на работу», — отметили в пресс-службе.

Как пояснил лейтенант полиции Нурбол Жумадилов, к нему подбежали соседи и показали разбитые клумбы и снесенный забор.

«Они рассказали, что во дворе проехала машина с неадекватным водителем. Я тут же побежал в ту сторону, куда уехал автомобиль. За пределами двора увидел Opel без бампера и побежал за ним», — добавил Жумадилов.

По его словам, машина съехала с дороги за высокий бордюр, снесла металлическое ограждение и затем врезалась в деревья. Жумадилов подбежал к авто и силой вытащил водителя из салона. В машине также сидел пассажир.

Через несколько минут подъехал наряд дорожно-патрульной полиции, которому лейтенант передал задержанных.

Полицейские батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы составили в отношении водителя три административных протокола по части 6 статьи 608, части 3 статьи 611 и части 2 статьи 230 КоАП.

Решением административного суда Темиртау 36-летний нарушитель наказан 30 сутками административного ареста, а также лишен водительских прав на три года.