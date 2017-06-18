«Шахтер» одолел «Атырау» и покинул «дно» Премьер-Лиги

«Шахтер» — «Атырау» 2:0 (1:0)

В матче 16-го тура Премьер-Лиги карагандинский «Шахтер» переиграл «Атырау» — 2:0, пишет Sports.kz.

Уже не первой минуте Марко Станоевич открыл счет, а в концовке он со штрафного его увеличил.

Теперь у «Шахтера» 12 очков и они больше не последние в турнирной таблице, «Атырау» с 14 баллами на седьмой строчке.

«Шахтер» — «Атырау» 2:0 (1:0)

Голы: Станоевич 1 (1:0). Станоевич 87 (2:0).

https://www.youtube.com/watch?v=Hw3hidIOy7c