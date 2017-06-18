«Шахтер» — «Атырау» 2:0 (1:0)
В матче 16-го тура Премьер-Лиги карагандинский «Шахтер» переиграл «Атырау» — 2:0, пишет Sports.kz.
Уже не первой минуте Марко Станоевич открыл счет, а в концовке он со штрафного его увеличил.
Теперь у «Шахтера» 12 очков и они больше не последние в турнирной таблице, «Атырау» с 14 баллами на седьмой строчке.
«Шахтер» — «Атырау» 2:0 (1:0)
Голы: Станоевич 1 (1:0). Станоевич 87 (2:0).
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35037 материалов.
Посетители оставили 204253 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Вот Вам и доказательства что Шахтёр-Чемпион !!!
КО
18 июня, 2017 в 20:36
К сожалению это уже не тот Шахтер(((( хоть бы в КПЛ остаться…
Маке
18 июня, 2017 в 22:01