В нем будут размещены образцы заявлений для подачи в судебные органы.
Прокуратура Жетысуского района Алматы сообщила о запуске мобильного приложения «Исковые заявления и заявления» для правильной подачи заявлений в судебные органы, передаетToday.kz.
К созданию этого приложения прокуроров подтолкнула юридическая неграмотность населения. При изучении гражданских дел прокуроры часто сталкиваются с некорректно составленными исковыми заявлениями.
Как показал анализ, зачастую граждане, которые не могут воспользоваться услугами юридических компаний, на различных интернет-ресурсах скачивают образцы готовых заявлений. Они чаще всего состоят из устаревших ссылок на законодательные акты или же не соответствуют установленным ГПК нормам по форме и содержанию заявлений.
Согласно статданным Жетысуского райсуда, только в 2016 году было возвращено 180 заявлений в связи с несоответствием требованиям ГПК, отказано в принятии 32 заявлений.
Прокуроры отмечают, что частные юридические организаций за составление искового заявления устанавливают цены от 40 тысяч тенге.
Разработанное приложение позволит гражданам самостоятельно обратиться в суд, не тратя средств на получение юридических услуг.
Установив приложение, гражданин выбирает подходящую категорию заявлений. Затем, используя образец, заполняет графы «анкетные данные», «основания» и «требования».
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Данное приложение было разработанна на основание моего оброщения в адменистрацию президента РК
С требование ликвидировать судебный бюракратизм
И искоренить корупцию в судебной системе так как гонорары адвакатов формируются от суммы взятки судьям
К примеру если судебный спор судья может решить в пользу нужного человека за 150 000 тенге то гонарар адвоката будет 200 000
99% отклонения исковых заявлении обосновывается не правельным составлением искового заявления
Но по законну РК содержания искового заявления допускается в свободной форме изложения
Только шапка искового заявления должна быть правельно составленна
Но в многих судах именно этих образцов нету и концилярия суда рекомнндует обратиться к адвокату
Потому что адвокаты посредники передачи взятки
Получить взятку от исца самостоятельно представляющего себя в суде рискованно
А адвакат даже если и поймается с чемоданном меченных купюр в кабинете судьи заявит что это его гоннарар и он его не планировал передать судье
vas
19 июня, 2017 в 12:24
Вот об этом я и говорил.
vas вообще не имеет понятия даже о простейших вещах — о правилах составления и подачи искового заявления.
vas — главный твой враг — нежелание учиться. Ты ничего не знаешь и знать не хочешь. Вместо того чтобы думать, анализировать — ты хочешь судить — рядить.
КО
19 июня, 2017 в 13:45