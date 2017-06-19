Мобильное приложение для подачи судебных исков разработали в РК

В нем будут размещены образцы заявлений для подачи в судебные органы.

Прокуратура Жетысуского района Алматы сообщила о запуске мобильного приложения «Исковые заявления и заявления» для правильной подачи заявлений в судебные органы, передаетToday.kz.

К созданию этого приложения прокуроров подтолкнула юридическая неграмотность населения. При изучении гражданских дел прокуроры часто сталкиваются с некорректно составленными исковыми заявлениями.

Как показал анализ, зачастую граждане, которые не могут воспользоваться услугами юридических компаний, на различных интернет-ресурсах скачивают образцы готовых заявлений. Они чаще всего состоят из устаревших ссылок на законодательные акты или же не соответствуют установленным ГПК нормам по форме и содержанию заявлений.

По данным прокуратуры, это одна из основных причин отказа в принятии искового заявления либо его возвращении.

Согласно статданным Жетысуского райсуда, только в 2016 году было возвращено 180 заявлений в связи с несоответствием требованиям ГПК, отказано в принятии 32 заявлений.

Прокуроры отмечают, что частные юридические организаций за составление искового заявления устанавливают цены от 40 тысяч тенге.

Это по карману не каждому гражданину.

Разработанное приложение позволит гражданам самостоятельно обратиться в суд, не тратя средств на получение юридических услуг.

В нем будут размещены образцы заявлений для подачи в судебные органы.

Установив приложение, гражданин выбирает подходящую категорию заявлений. Затем, используя образец, заполняет графы «анкетные данные», «основания» и «требования».