Обойти за один день всю выставку ЭКСПО – почти нереально
Обойти за один день всю выставку ЭКСПО – почти нереально, поэтому NUR.KZпокажет вам ТОП-5 павильонов разных стран, которые точно нужно посетить. Ведь всякий раз туристы приходят от них в восторг.
Звездный портал в ГЕРМАНИИ
Во втором зале павильона Германии таится волшебная зеркальная комната – она вся усыпана звездами, кругом темнота. Ощущение, будто мы посреди галактики.
Неожиданно в центре круглого стола начинает крутиться воронка, из бездны к нам тянутся таинственные светящиеся руки и… Взрыв! Мы только что стали свидетелями зарождения вселенной – шоу очень впечатляет.
Иллюзия обмана в ИЗРАИЛЕ
Павильон Израиля точно следует посетить – как только за нами, группой туристов, закрылись двери, ахнули абсолютно все. Мы снова в центре иллюзии – комната с сотней лампочек кажется бесконечной. Обязательно сделайте селфи в одно из зеркал, чтобы не потеряться в пространстве.
Танцующие касатки в МОНАКО
Очень красивое механизированное шоу ждет нас в Монако. Танцующие зеркала – словно волны на дне моря, в них отражаются проплывающие мимо косяки рыб, морские коньки и даже касатки. Подводное царство вдруг исчезает, и зеркала переносят нас на лазурное побережье Монако.
Милые механизмы в АВСТРИИ
В павильоне Австрии получаются очень классные фотографии – яркие разноцветные механизмы станут отличным фоном для детского, семейного или романтичного снимка. Их можно привести в движение, если покрутить педали велосипеда или повисеть на канатах.
Шарики-роботы и световое шоу в Холле Энергии
Эти механизмы поражают всех туристов без исключения – каждое движение маленьких серебряных шариков выверено до миллиметра, они двигаются с невероятной точностью, демонстрируя энергию вселенной. Геометрическое шоу, звуковые спецэффекты – супер.
В следующей комнате еще больше впечатлений – кажется, что на игру света в витиеватом лабиринте из объемных кубов можно смотреть бесконечно.
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Очень все красиво. Спасибо автору, по этим павильонам надо будет пройтись.
Манас
19 июня, 2017 в 13:33
Действительно, павильон Монако очень красиво выглядит. Танцующие зеркала. Можно просто смотреть на это шоу.
Дина
19 июня, 2017 в 13:37
Говорят, что и наш павильон красивый. Но стоит другие страны посмотреть.
Кенже
19 июня, 2017 в 13:40
Все хорошо. Все красиво. Вот только одно не пойму, ради чего всё это?! Ради чего рвали пупок и выстраивали новые здания? Ради чего повышали штрафы за нарушения ПДД? Ради чего наши пенсионные отобрали? Всё только ради красивости? Уровень жизни людей в полной …пе, зачем этот мир вовремя чумы?
Мистер очевидность
19 июня, 2017 в 21:22