Туристы назвали ТОП-5 самых невероятных павильонов ЭКСПО-2017

Обойти за один день всю выставку ЭКСПО – почти нереально

Обойти за один день всю выставку ЭКСПО – почти нереально, поэтому NUR.KZпокажет вам ТОП-5 павильонов разных стран, которые точно нужно посетить. Ведь всякий раз туристы приходят от них в восторг.

Звездный портал в ГЕРМАНИИ

Во втором зале павильона Германии таится волшебная зеркальная комната – она вся усыпана звездами, кругом темнота. Ощущение, будто мы посреди галактики.

Неожиданно в центре круглого стола начинает крутиться воронка, из бездны к нам тянутся таинственные светящиеся руки и… Взрыв! Мы только что стали свидетелями зарождения вселенной – шоу очень впечатляет.

Иллюзия обмана в ИЗРАИЛЕ

Павильон Израиля точно следует посетить – как только за нами, группой туристов, закрылись двери, ахнули абсолютно все. Мы снова в центре иллюзии – комната с сотней лампочек кажется бесконечной. Обязательно сделайте селфи в одно из зеркал, чтобы не потеряться в пространстве.

Танцующие касатки в МОНАКО

Очень красивое механизированное шоу ждет нас в Монако. Танцующие зеркала – словно волны на дне моря, в них отражаются проплывающие мимо косяки рыб, морские коньки и даже касатки. Подводное царство вдруг исчезает, и зеркала переносят нас на лазурное побережье Монако.

Милые механизмы в АВСТРИИ

В павильоне Австрии получаются очень классные фотографии – яркие разноцветные механизмы станут отличным фоном для детского, семейного или романтичного снимка. Их можно привести в движение, если покрутить педали велосипеда или повисеть на канатах.

Шарики-роботы и световое шоу в Холле Энергии

Эти механизмы поражают всех туристов без исключения – каждое движение маленьких серебряных шариков выверено до миллиметра, они двигаются с невероятной точностью, демонстрируя энергию вселенной. Геометрическое шоу, звуковые спецэффекты – супер.

В следующей комнате еще больше впечатлений – кажется, что на игру света в витиеватом лабиринте из объемных кубов можно смотреть бесконечно.