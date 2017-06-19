После распада СССР многие сограждане стали перебираться в соседние страны в поисках лучшей доли. Поток эмигрантов не прекратился и позже, но однажды те, кто решил, что уже попрощался с родиной… стали возвращаться назад.
По каким причинам не смогли пустить корни на своем новом месте жительства казахстанцы, почему решили вернуться и начать жизнь с нуля на когда-то насиженном месте, корреспонденту NUR.KZ рассказали несколько семей из Алматы.
Купили дом на той же улице
Ирина Сергеевна родилась и прожила в СССР почти всю жизнь. Ей было 50, когда семья приняла решение о переезде.
«В 1994 году я поехала к родственникам в Адыгею, в деревушку Ушанск. Мне понравилось – улицы чистые, все покрашено, убрано. За две недели, что мы там пробыли, я влюбилась в это место. Приехав домой, собрала семейный совет, на котором и решили – надо переезжать», — рассказывает пенсионерка.
Причина была еще одна – в Адыгее жили родственники, а в Казахстане оставалась только семья самой Ирины Сергеевны. Хотелось быть ближе к родне. Дом здесь продали без каких-либо проблем, там приобрели недвижимость и стали жить.
«Не сказать, чтобы к нам плохо относились, но было ощущение того, что мы – чужие. Люди показались мне замкнутыми; бывает, улыбнешься человеку, а он на тебя посмотрит и идет дальше. А ты стоишь и думаешь – что сделал не так?», — вспоминает женщина.
Со временем тоска по родине настолько захлестнула семью, что разговоры о возвращении в Казахстан стали заводиться все чаще. Даже через три года после переезда семья чувствовала, что не приживется на новом месте. Брат Ирины Сергеевны просил потерпеть, уверял, что родные привыкнут, но женщина с мужем все же решились. Сейчас семья снова живет в Алматы.
«Когда приехали, на сердце сразу теплее стало. Эти незабываемые виды, горы, воздух, климат – это не сравнится ни с чем. Кстати, домик в Алматы купили в том же поселке, где и жили, даже на той же улице», — говорит Ирина Сергеевна.
Семья Тимофеевых уехали в Россию в 2002 году, а старшая дочь с семьей осталась в Алматы. Тимофеевы приобрели участок в Подмосковье за смешную сумму – цена их удивила, но не насторожила. Переехав, семья начала строительство нового дома, а после его завершения начались проблемы.
«Как мы выяснили, это был поселок староверов, с ними никто не хотел жить. Они убегали от нас, прятались. Бывало, подойдешь к их калитке — все жильцы убегают в дом. Тронешь ручку – они ее тут же начинают вытирать тряпкой. На контакт не шли, никто с нами не общался, жили словно в тайге», — рассказывают Тимофеевы.
Однако трудности были не только в общении с соседями. Необходимых вещей и продуктов в магазине поселка купить было невозможно, за многим приходилось ездить в город. Нередко зимой отключали свет, а согреваться зачастую удавалось лишь теплыми одеялами. Тогда семья приняла решение возвращаться в Алматы, к старшей дочке. Правда, без младшей дочери, которая к тому времени вышла замуж и перебралась в столицу.
Продать дом было непросто, многие отказывались от покупки, узнав о староверах. Тем не менее, сделка состоялась, хоть и с материальными потерями. Зато теперь Тимофеевы счастливы на родине – в Алматы.
Иван Иванович Светличный вспоминает, что он и жена решили переехать в Харьков – на свою историческую родину, как тогда принято было говорить. Казалось, там лучше климат и более подходящая обстановка.
Продав здесь недвижимость, в Украине семье удалось приобрести трехкомнатную квартиру. Первое время жизнь казалась почти раем. До тех пор, пока семья … не купила новую мебель и телевизор.
«От уважения соседей и след простыл. Стали ходить сплетни, мол, они воруют, нечестным путем нажили добро. А что нечестным-то? Я ветеринаром работал тогда, хорошие деньги зарабатывал. Жена учителем в школе работала, тоже неплохо получала. Стали избегать нас, даже презирать, рассказывали небылицы про нашу семью. Через год такой жизни мы не выдержали — надоело, и мы уехали в Казахстан», — вспоминает Иван Иванович.
Вернувшись в страну, Светличные купили участок и построили дом.
«Здесь улыбнешься человеку – и он тебе в ответ. Переехал в дом новый жилец – все соседи идут к нему знакомиться, узнать, откуда он, кто он, стараются подружиться».
Тем не менее, Иван Иванович уверен — все зависит от самого человека. Но родина – не историческая, а фактическая – теперь для него еще важнее.
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Что это? Попытка хоть как нибудь удержать людей которые все больше и больше бегут из Казахстана? Из моих знакомых никто не жалеет что уехал и возвращаться не собираются. Эти три семьи из многих сотен тысяч вообще не показатель. Уехать из Алматы в деревни и не знать на что ты идешь? Или вообще на Украину где к русским такое отношение. Короче….. мне смешно от таких статей.
Александр
19 июня, 2017 в 12:35
Да почему же? Никто никого насильно не держит. Я знаю людей, которые вернулись — и из Германии и из России. Не всем там нравится, не все хорошо устроились. Многие бы вернулись — да на второй переезд нет сил.
В конечном итоге ведь всё зависит от того, насколько лучше ты себя ощущаешь на новом месте. Вписываются далеко не все. Самое страшное — каждый уезжающий с собой берет себя. Т.е. свои мысли и чувства.
А насчет отъезда в деревню российскую — да, много таких недалеких товарищей. Они не понимали с самого начала, что если уж местные из деревни бегут — то приезжим и вовсе там делать нечего.
КО
19 июня, 2017 в 13:02
Ты сам то из какой деревни пишешь? Пора уже тебе взять с собой свои мысли и чувства и сгинуть с этого сайта. Самозваный тролль.
Настоящий КО
19 июня, 2017 в 14:12
А ты еще здесь или уже там?
sun
19 июня, 2017 в 13:06
Вы правы. Очередной гэбэшный вброс. Накатанная политика запугивания. Я вырос в немецкой среде. У нас их было очень много. Отец дружил-и мы подружились. Уехали все. Никто не вернулся. Сейчас общаемся через соц.сети. И никто не горит желанием вернуться назад. Восемь лет назад оттуда приезжал друг детства-так был в ужасе о последствий развала 90-х. Его реакция-» у вас что,здесь война была???». Каждому свое-может быть там им на их исторической родине действительно лучше. Если и есть возвращенцы-то их настолько мало,что эти три семьи прославились своей ностальгией на всю страну. Уезжали и русские и казахи и украинцы-я лично возвращенцев не видел. Подруга жены уехала вместе с престарелой мамой в Надым-там закончила второй институт, вышла замуж,скучает-но назад не хочет. У нее зарплата в два раза больше чем у моей жены. Каждый год ездит через наш город в Капчагай на отдых. День общаемся когда туда едут-и день когда назад. родину не хают,но и не хвастают-как оно там. Живут как все. И этот вброс не напугает тех,кто решит уехать. Не нужно пугать и осуждать. Каждый волен в выборе своей судьбы.
02556
19 июня, 2017 в 13:42
Я тоже одну историю знаю. Уехал как-то один мужик из Казахстана. И жалеет только об одном: что не сделал этого раньше. Так жалеет что волосы на себе рвет. Жизнь то обратно не вернешь.
xxsxssx
19 июня, 2017 в 13:02
Согласен. Иногда думаю, что же я такой идиот, после института, в 90-ом вернулся в Караганду.
Но «история не терпит сослагательного наклонения»
ЯДолгоМолчал
19 июня, 2017 в 14:06
А вот я никуда уезжать не собираюсь! Мне и здесь хорошо, здесь я родился, здесь я востребован и уважаем.
Ну и в целом: мне не нужен президент, чтобы делать свою жизнь и жизнь близких мне людей лучше!
Мне не нужны никакие ни партии ни чиновники, чтобы оставаться порядочным и честным!
Ушлепок
19 июня, 2017 в 13:08
Да…Александр…прав 100%….отток населения колоссальный…все уезжают и даже за кардон,и о возращении не помышляют..и все только жалуются,почему не убыли раньше(((
Lol
19 июня, 2017 в 13:13
Можно подумать в Казахстане все друг другу улыбаются на улице. И покупая дом, не видели кто живет рядом, не заходили в магазины? Я подозреваю, что все семьи вымышленные, придуманные журналистом. Первое время тоска конечно есть, но быстро отпускает.
?
19 июня, 2017 в 13:52
Хорошая попытка… Но нет.
Вы лучше про очереди на программу переселения напишите.
ЯДолгоМолчал
19 июня, 2017 в 14:03
….покинуло страну 4 млн, вернулось 1 млн… Статисты ёпта…
Шал
19 июня, 2017 в 14:03