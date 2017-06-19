Уехавшие на ПМЖ казахстанцы рассказали, почему вернулись обратно

После распада СССР многие сограждане стали перебираться в соседние страны в поисках лучшей доли. Поток эмигрантов не прекратился и позже, но однажды те, кто решил, что уже попрощался с родиной… стали возвращаться назад.

По каким причинам не смогли пустить корни на своем новом месте жительства казахстанцы, почему решили вернуться и начать жизнь с нуля на когда-то насиженном месте, корреспонденту NUR.KZ рассказали несколько семей из Алматы.

Купили дом на той же улице

Ирина Сергеевна родилась и прожила в СССР почти всю жизнь. Ей было 50, когда семья приняла решение о переезде.

«В 1994 году я поехала к родственникам в Адыгею, в деревушку Ушанск. Мне понравилось – улицы чистые, все покрашено, убрано. За две недели, что мы там пробыли, я влюбилась в это место. Приехав домой, собрала семейный совет, на котором и решили – надо переезжать», — рассказывает пенсионерка.

Причина была еще одна – в Адыгее жили родственники, а в Казахстане оставалась только семья самой Ирины Сергеевны. Хотелось быть ближе к родне. Дом здесь продали без каких-либо проблем, там приобрели недвижимость и стали жить.

«Не сказать, чтобы к нам плохо относились, но было ощущение того, что мы – чужие. Люди показались мне замкнутыми; бывает, улыбнешься человеку, а он на тебя посмотрит и идет дальше. А ты стоишь и думаешь – что сделал не так?», — вспоминает женщина.

Со временем тоска по родине настолько захлестнула семью, что разговоры о возвращении в Казахстан стали заводиться все чаще. Даже через три года после переезда семья чувствовала, что не приживется на новом месте. Брат Ирины Сергеевны просил потерпеть, уверял, что родные привыкнут, но женщина с мужем все же решились. Сейчас семья снова живет в Алматы.

«Когда приехали, на сердце сразу теплее стало. Эти незабываемые виды, горы, воздух, климат – это не сравнится ни с чем. Кстати, домик в Алматы купили в том же поселке, где и жили, даже на той же улице», — говорит Ирина Сергеевна.

Жили словно в тайге

Семья Тимофеевых уехали в Россию в 2002 году, а старшая дочь с семьей осталась в Алматы. Тимофеевы приобрели участок в Подмосковье за смешную сумму – цена их удивила, но не насторожила. Переехав, семья начала строительство нового дома, а после его завершения начались проблемы.

«Как мы выяснили, это был поселок староверов, с ними никто не хотел жить. Они убегали от нас, прятались. Бывало, подойдешь к их калитке — все жильцы убегают в дом. Тронешь ручку – они ее тут же начинают вытирать тряпкой. На контакт не шли, никто с нами не общался, жили словно в тайге», — рассказывают Тимофеевы.

Однако трудности были не только в общении с соседями. Необходимых вещей и продуктов в магазине поселка купить было невозможно, за многим приходилось ездить в город. Нередко зимой отключали свет, а согреваться зачастую удавалось лишь теплыми одеялами. Тогда семья приняла решение возвращаться в Алматы, к старшей дочке. Правда, без младшей дочери, которая к тому времени вышла замуж и перебралась в столицу.

Продать дом было непросто, многие отказывались от покупки, узнав о староверах. Тем не менее, сделка состоялась, хоть и с материальными потерями. Зато теперь Тимофеевы счастливы на родине – в Алматы.

«Все решили, что мы воруем»

Иван Иванович Светличный вспоминает, что он и жена решили переехать в Харьков – на свою историческую родину, как тогда принято было говорить. Казалось, там лучше климат и более подходящая обстановка.

Продав здесь недвижимость, в Украине семье удалось приобрести трехкомнатную квартиру. Первое время жизнь казалась почти раем. До тех пор, пока семья … не купила новую мебель и телевизор.

«От уважения соседей и след простыл. Стали ходить сплетни, мол, они воруют, нечестным путем нажили добро. А что нечестным-то? Я ветеринаром работал тогда, хорошие деньги зарабатывал. Жена учителем в школе работала, тоже неплохо получала. Стали избегать нас, даже презирать, рассказывали небылицы про нашу семью. Через год такой жизни мы не выдержали — надоело, и мы уехали в Казахстан», — вспоминает Иван Иванович.

Вернувшись в страну, Светличные купили участок и построили дом.

«Здесь улыбнешься человеку – и он тебе в ответ. Переехал в дом новый жилец – все соседи идут к нему знакомиться, узнать, откуда он, кто он, стараются подружиться».

Тем не менее, Иван Иванович уверен — все зависит от самого человека. Но родина – не историческая, а фактическая – теперь для него еще важнее.