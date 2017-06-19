На 43,4 миллиарда тенге произвели автомобилей в январе-мае в РК

Производство легковых автомобилей выросло в 6,4 раза.

За пять месяцев 2017 года в Казахстане произведено 6 950 единиц автотранспорта, включая грузовики и автобусы, на общую сумму 43,4 миллиарда тенге. Такие цифры обнародовал Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», передает Today.kz.

Производство легковых автомобилей (6 263) выросло в 6,4 раза, выпуск автобусов (131) превысил показатель прошло года в 4,5 раза, грузовиков (380 единиц) — сократился на 30 процентов.

В мае 2017 года было выпущено 1 900 единиц автотранспорта.

«Сбыт отечественных автозаводов с начала года составил 5 323 единицы, что на 38,2 процента выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома достигла 33,7 против 20,7 процента в аналогичный период минувшего года. При этом в мае этот показатель обновил исторический максимум и составил 37,3 процента,» — сообщили в союзе.

За пять месяцев участники госпрограммы льготного автокредитования приобрели 543 автомобиля, 11,5 процента из этого показателя — локальной сборки.

«Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает АО «АЗИЯ АВТО» – 3 705 проданных автомобилей или 69,6 процента суммарного сбыта отечественной техники. ТОО «СарыаркаАвтоПром» было отгружено 921 единица (доля в сегменте – 17,3 процента). Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились АО «АгромашХолдинг» — 189 единиц или четыре процента, ТОО «СемАЗ» — 186, АО «КамАЗ-Инжиниринг» — 169 и ТОО «Hyundai Trans Auto» — 153 единицы.

Наиболее востребованными брендами легковых авто локальной сборки по итогам пяти месяцев являются Lada (2 506), KIA (770), Hyundai (510), Chevrolet (352) и JAC (222 единиц). В список популярных марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Peugeot (107), SsangYong (96), Skoda (89), Geely (23) и Ravon (16 единиц).

«Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили модели бренда Lada: Lada 4×4 (1 057), Lada Granta (610) и Lada Largus (449 единиц). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Tucson (219), Hyundai Elantra (183), Chevrolet Cruze (176), JAC S3 (168), KIA Optima (167), Lada Kalina (144) и KIA Cerato (133 единиц), » — рассказали в «КазАвтоПром».