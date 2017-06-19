Звездный пикник

Карагандинцы могут прикоснуться к тайнам далекого космоса

Под открытым звездным небом в минувшую субботу карагандинцы познавали звезды и планеты Солнечной системы. Огромный телескоп подальше от городской суеты вынес любитель-астроном, эколог и путешественник Дамир Каримов. В таком мероприятии главное потеплее одеться, захватить фонарик, термос и не забыть средство от комаров. Дамир всегда трепетно относится к комфорту участников похода. Возможно, это тоже причина, из-за которой число желающих исследовать Вселенную с каждым годом растет.

Перед тем как стемнеет, участники похода традиционно собираются на остановке. Экскурсия к звездному небу начинается с маршрута протяженностью три киллометра. С песнями и танцами сотня карагандинцев приближается к традиционному месту интеллектуального ночного пикника за поселком Кунгей. К вечеру в степи становится холоднее, и любители звездного неба заворачиваются в пледы. Поэтому участники астрономического похода весело называют себя «пледолюди». Они располагаются в степи и терпеливо ждут свой очереди к телескопу. Владелец прибора рассказывает о предстоящем путешествии по звездному небу.

— В эту ночь мы увидим Сатурн, Юпитер и ближе к рассвету — Венеру. В три часа ночи взойдет луна. Сегодня она в форме полумесяца. Когда разойдутся облака, мы будем наблюдать за яркими звездами, туманностями и звездными скоплениями, — поясняет Дамир.

Любящие поэзию дарят слушателям стихи, а музыканты — песни. Дамир Ринатович влюблен в романтику звездного неба и прелести нашей природы. Поэтому красотами космоса он охотно делится со всеми желающими. Порой энтузиаст выносит свой телескоп в центр города. Это Дамир делает для тех, у кого нет возможности уйти на всю ночь из дома. Правда, увидеть в вечернее время удается далеко не все объекты.

— Телескоп — это довольно-таки редкая и непрактичная вещь. Многим она и вовсе не по карману. Когда я был совсем маленьким, мы жили на Крайнем Севере, — вспоминает Дамир. Как известно, ночи там намного длиннее. Мама всегда увлекала меня рассказами о выдающихся астрономах. Я слушал ее и мечтал быть ближе к звездам. Однако свою жизнь с этой наукой не связал. Спустя годы я реализовал детскую мечту в высокогорной обсерватории Алматы. Это подтолкнуло меня собрать средства и купить телескоп. У кого-то в сердце также кроется мечта, похожая на мою. Я хочу помочь этим людям…

Первую «Ночь со звездами» провели около двух лет назад. Тогда это мероприятие было подарком для добровольцев «яркокросса». Та ночь так запомнилась волонтерам, что в следующий раз они не смогли удержаться и захватили своих друзей.

— Потом пришли друзья друзей… И теперь это уже стало традицией, — рассказывает Дамир Каримов. — В мире есть такое понятие, как «астрономический туризм». Его суть заключается в поездках в различные точки планеты для наблюдения за необычными явлениями небесной сферы. Чаще всего это затмения Луны или Солнца. Наблюдают обычно в местах, удаленных от города. Я решил организовать в Караганде нечто подобное.

Дамир не только наглядно показывает небесные тела, но и пропагандирует начальные знания по астрономии. Урок для любителей ночного неба вышел очень даже познавательным.

— Удивительно, а я ведь знала только, как выглядит Большая Медведица! А тут открылось столько новых созвездий для меня, — восхищается одна из участниц «Звездной ночи». По мнению любителя-астронома, в Казахстане, к сожалению, астрономическое направление практически не развито. Даже в школе давно нет такого предмета. Поэтому Дамир проводит различные викторины среди познающих Галактику.

Еще с первой телескопной ночи Дамиру удалось привить одному из участников любовь к ночному небу. Виктор Блок теперь может заслуженно носить звание астронома-любителя. Он познает космос уже около двух лет и никогда не пропускает подобные походы.

— Меня очень вдохновило то, что в Караганде устраивают телескопную ночь — поделился с нами Виктор. — Я с детства, как и многие ребятишки, любил звездное небо. Его красота манит и наполняет разум приятным чувством. Каждый из нас будто остраняется от происходящего вокруг. Мы смотрим в прошлое на миллионы лет. Это заставляет задуматься о том, как незначительна земля в этом пространстве. Я много лет мечтал посмотреть в телескоп. Дамир осуществил детские мечты многих карагандинцев, и за это мы ему благодарны.

Впрочем, карагандинцы приходят на «Звездную ночь» не только для того, чтобы получать уроки астрономии и смотреть в телескоп. Символом мероприятия стала табличка с надписью «танцуй со звездами». Некоторые из участников восприняли ее буквально и устроили дискотеку. Немного поодаль от зрительной трубы ребята установили палатку и сели играть в карты. Это для них стало своеобразным походом на природу. Рядом расположилась молодая пара. Они в эту звездную ночь вооружились биноклем. Вдалеке от палаточного городка ярко пылает огонь. Там молодые ребята устроили ночь у костра. Прямо в нем они поджаривают картошку и сосиски. Всем участникам похода они охотно предлагали свежеприготовленную еду. И, конечно же, какой поход без песен под гитару? Для некоторых эти песни, танцы и посиделки у костра оказались важнее звезд. Но Дамир Каримов не огорчен:

— Здорово, что наши участники общаются с природой! — говорит он.

В этот раз немного подвела погода — ночью пошел дождь. Но храбрые «пледолюди» сырости не испугались. Кто-то спрятался в палатке, кто-то укрылся в машине. Капризы природы их не расстраивают. И скоро они снова соберутся в степи, чтобы хорошо провести время и посмотреть на звезды.