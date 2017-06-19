Проблема с водоснабжением

В течение многих лет мы практически на летний период остаемся без нормального снабжения холодной воды.

Уважаемая редакция Нового Вестника!Пишут Вам ,жители города Темиртау-старой части его ,у нас к Вам огромная просьба помочь нам.Дело в том ,что у нас стоит огромная проблема с водоснабжением холодной воды.В течение многих лет мы практически на летний период остаемся без нормального снабжения холодной воды ,дело в том ,что наша часть города на летний период не снабжается горячей водой,и мы не имеем возможности нормально пользоватся не стиральными машинами не водонагревателями,с приходом лета просто наступает ад Мы неоднократно обращались во все местные инстанции,но результат нулевой ,у них одна отговорка не хватает давления .А почему? ведь у нас так мало осталось домов,два огромных жилых масива были унечтожены в конце девяностых,но тогда с водой все было нормально …В 2014 году были выделяны не малые средства для ремонта всех сетей,на приобретение насосов ,мы терпеливо ждали, обещали ,что после ремонта все наладится,но стало почему то еще хуже Мы Вас очень просим -помогите нам,осталось одна надежда,на Вас !!!!Заранее благодарим Вас!!

От: Валерий