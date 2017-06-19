Число посетивших EXPO-2017 озвучили в Астане

Число посетителей выставки озвучили в АО НК «Астана ЭКСПО-2017»

Число посетителей выставки озвучили в АО НК «Астана ЭКСПО-2017», передает корреспондент Tengrinews.kz. «Суммарное количество человеко-посещений составило 1 миллион 57 тысяч 218 человек. По основным объектам посещения цифра составляет — 167 тысяч 884 человека. В том числе наш главный павильон «Нур-Алем» посетили 86 с половиной тысяч человек», — сообщил в ходе брифинга управляющий директор АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Бейбит Карымсаков. Он добавил, объекты выставки посетили более 26 тысяч иностранных гостей. «Один человек, в среднем, успевает посетить 5-6 объектов. За указанный период дети дошкольного возраста в количестве более 10 тысяч, более двух тысяч инвалидов, ветеранов и приравненных к ним лиц. Более 14 тысяч школьников, студентов и пенсионеров. Количество посетителей изо дня в день растет. Если в первый день посещение составляло 18 тысяч, то в прошлую пятницу выставку посетило 34 тысячи посетителей», — сообщил Бейбит Карымсаков. Директор Департамента коммерциализации Даулет Еркимбаев рассказал о фактах продажи поддельных билетов на выставку. «За 9 дней работы выставки нами были выявлены такие не совсем приятные факты подделки билетов на выставку, но мы сейчас говорим об элементарной подделке. Это ксерокопии наших электронных билетов. Пытались пройти люди с данными ксерокопиями, но у них ничего не получилось. Люди думали, что, представив бумажку, можно прийти на территорию выставки, но как вы знаете, у нас стоит интеллектуальная система контроля доступа посетителей, и каждый билет уникальный и имеет номер», — рассказал Даулет Еркимбаев. «Буквально в первые дни мы выявили около 100 фактов, потом 70 фактов. Вчера уже не было ни одного факта, пошло на спад. Я думаю, что те, кто это делал, они поняли, что это не проходит и, что самое интересное, все эти билеты мы знаем, где были приобретены. В Шымкенте — ЮКО», — добавил он.

Источник :tengrinews