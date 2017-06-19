«Они превратили мою жизнь в ад!»

Жертву изнасилования шантажируют родственники преступника

Злоумышленников было двое, но за решеткой оказался только один. Пострадавшая утверждает, что мужчинам долго время помогали уйти от наказания полицейские. Две недели они держали ее на съемной квартире, а потом заставили подписать отказ от показаний.

Осенью прошлого года Мария жила в Караганде, здесь она вместе со своей знакомой снимала квартиру. 4 ноября к ее подруге пришли гости, с которыми девушка поссорилась. Пьяные мужчины начали ей угрожать, и тогда Мария решила съехать и жить отдельно. Подобрав себе подходящий вариант, она вернулась за вещами. И столкнулась со своими обидчиками…

— Первой меня начала избивать знакомая моей подруги, — с трудом вспоминает Мария. — Потом к ней присоединились двое мужчин. Они обзывали меня, били, насиловали. Обстригли клочками волосы. Все это снималось на видео, им было весело. Иногда они начинали что-то курить, я не знаю что, может, анашу или спайсы. Но трезвыми они не были…

Насилие продолжалось с 10 часов вечера до 4 утра. Никто не пришел на помощь девушке — ни соседи, которые наверняка слышали ее крики, ни подруга, которая в квартиру так и не вернулась. Потом Марию вывезли за город и полураздетую бросили посреди пустой дороги. Как она попала в полицию, девушка не помнит.

— Я пришла в себя, когда меня уже повезли в больницу. Там меня осмотрели, взяли анализы, — рассказывает пострадавшая. — Полицейские сразу поехали на ту квартиру, там все было в крови и засыпано моими волосами. В общем, с уликами проблем быть не могло. Эти уроды даже не пытались за собой убрать.

Вот только дальше все пошло как-то не так. Полицейские отвезли Марию на другую съемную квартиру. Забрали у нее мобильный телефон. При этом стражи порядка убеждали девушку в том, что все делается ради ее же собственного блага. Некоторое время она верила. Но ее тревожило, что ей не дают связаться с родными. О том, где она находится и что с ней произошло, — никто не знал.

— У меня стали сдавать нервы, — говорит Мария. — Я эмоционально не могла справиться со всем этим. С тем, что меня изнасиловали, с тем, что заперли в четырех стенах и никто не знает, где я. И тут эти полицейские предложили мне 500 долларов. Так и сказали: вот тебе 500 баксов, забирай их и уезжай из города, только откажись от заявления. Деньги я не взяла, но они продолжали давить. В итоге я отказалась от претензий, подписала все документы и меня отпустили…

Мария уехала, но в суд ее все же вызвали. И там она все рассказала, в том числе и о том, как на нее давили. Заявила, что от заявления не отказывается и требует тщательного расследования. Суд отправил дело на доследование. Девушке опять пришлось ездить в полицию.

— Когда я приехала в отдел, эти же полицейские затащили меня в мужской туалет. Зажали и сказали молчать про те две недели. Мне было страшно, но я их послала, — рассказывает Мария. — До сих пор не могу понять, как это все произошло со мной, как они вообще могли так поступить?

Во второй раз суд над насильниками проходил без присутствия девушки. Одному из них дали пять с половиной лет, второй ушел домой свободным человеком. И вот в этот момент для Марии начался очередной кошмар.

— Они, когда меня насиловали, снимали все на видео, его потом так и не удалили, — говорит девушка. — Потом это видео скидывали себе на флешки полицейские, оказалось, что оно есть и у родственников насильников. Жена того человека, которого посадили, стала меня шантажировать. Сказала, что если я не откажусь от своих слов, то она сольет видео в интернет, и все узнают о том, что со мной было. А ведь я никому не рассказывала. И сейчас не хочу, чтобы мои родные знали. Она стала мне звонить, писать, и не только она одна. Они превратили мою жизнь в ад и останавливаться не собираются. Я регистрировалась в соцсетях под вымышленными именами, меня и там находили. Звонили мне домой в другой город.

Когда Мария с нами связалась, она была на грани отчаяния. В тот момент как раз проходила апелляция по делу — осужденный насильник захотел сокращения срока, ведь у него маленькие дети. К счастью для девушки, ее делом заинтересовались в Генеральной прокуратуре. Практически сразу назначили прокурора, который должен проверить все материалы дела. Также помогать Марии взялась общественная организация «Немолчи».

В общем, появилась надежда на то, что и насильники получат по заслугам, и полицейские не останутся в стороне.