Кругом обман

Хватит это терпеть!

Люди, нас дурят как хотят. Может пора перестать вестись на такое. Автомат с кофе. Бросаем монетки — забираем кофе, что проще? А нет! Деньги автомат принял, а кофе не выдал. Стаканчики закончились. Звоним в службу поддержки и нас там посылают. Говорит владелец автомата, что ему не до этого, он занят и на днях он уже проверял автомат. Нормальный такой бизнес.