Хватит это терпеть!
Люди, нас дурят как хотят. Может пора перестать вестись на такое. Автомат с кофе. Бросаем монетки — забираем кофе, что проще? А нет! Деньги автомат принял, а кофе не выдал. Стаканчики закончились. Звоним в службу поддержки и нас там посылают. Говорит владелец автомата, что ему не до этого, он занят и на днях он уже проверял автомат. Нормальный такой бизнес.
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В тулпаре такой стоит
Дмитрий
19 июня, 2017 в 21:40