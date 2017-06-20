Замкнутый круг

Как добиться справедливости в Казахстане если все правохранительные органы заключили между собой миморандум взаимно выручки

Официально не кто этого не подтвердит но по факту это явно вырожается

Я целый год пытаюсь заставить прокуратуру провести проверку на предмет выявления корупционной состовляющей при оформлении ДТП за 26.07.2016

В законе о предупреждении корупции сказанно что если в прокуратуру поступает заявление на противозаконные действия полиции заявление не может переадресовываться для проверки в полицию

Три заявления с районой и областной прокуратуры были перенаправленые в полицию

Ктонибуть из Вас может поверить что у нас в полиции работают настолько честные люди что признают себя виновными в корупционом преступлении нет поверте нет таких людей насвете

Потом по законну на бездействие областной прокуратуры заявление в Генеральную прокуратуру можно подать только если у Вас будет ответ с областной прокуратуры за подписью областно прокурора

Но на мои заявления областной прокурор не хотел ставить свою подпись

Токда я начал требовать личного принма прокурором оббласти так как после личного приема прокурор области не может дать ответ за подписью заместителя

Но что происходит после личного приема ответ дается с подпесью заместителя а прокурор области уходит в отставку по собственному желанию

На его место поставлен временно исполняющий его подпись тоже не дает право оброщаться в гениральную прокуратуру

И генерального прокурора у нас не будет до 26.07.2017 спросите почему

А потому что 26.07.2017 будет год содня совершения адменистративного корупционого преступления и все виновники попадут под ст 62 пунк 1 и будут освобожденны от отведствености в связи истичения срока давности

А теперь задумайтесь какое будущее нас ждет если прокуратура не стаит на страже порядка и законости в Казахстане

От: Василий