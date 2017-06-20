Как добиться справедливости в Казахстане если все правохранительные органы заключили между собой миморандум взаимно выручки
Официально не кто этого не подтвердит но по факту это явно вырожается
Я целый год пытаюсь заставить прокуратуру провести проверку на предмет выявления корупционной состовляющей при оформлении ДТП за 26.07.2016
В законе о предупреждении корупции сказанно что если в прокуратуру поступает заявление на противозаконные действия полиции заявление не может переадресовываться для проверки в полицию
Три заявления с районой и областной прокуратуры были перенаправленые в полицию
Ктонибуть из Вас может поверить что у нас в полиции работают настолько честные люди что признают себя виновными в корупционом преступлении нет поверте нет таких людей насвете
Потом по законну на бездействие областной прокуратуры заявление в Генеральную прокуратуру можно подать только если у Вас будет ответ с областной прокуратуры за подписью областно прокурора
Но на мои заявления областной прокурор не хотел ставить свою подпись
Токда я начал требовать личного принма прокурором оббласти так как после личного приема прокурор области не может дать ответ за подписью заместителя
Но что происходит после личного приема ответ дается с подпесью заместителя а прокурор области уходит в отставку по собственному желанию
На его место поставлен временно исполняющий его подпись тоже не дает право оброщаться в гениральную прокуратуру
И генерального прокурора у нас не будет до 26.07.2017 спросите почему
А потому что 26.07.2017 будет год содня совершения адменистративного корупционого преступления и все виновники попадут под ст 62 пунк 1 и будут освобожденны от отведствености в связи истичения срока давности
А теперь задумайтесь какое будущее нас ждет если прокуратура не стаит на страже порядка и законости в Казахстане
От: Василий
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ффф
20 июня, 2017 в 10:29
Василий, да опубликуйте уже наконец видео вашего ДТП, вам в комментах уже кто-то даже помощь предлагал.
А на счет смены прокурора области, то это связано совсем не с вами, а с вещами гораздо более серьезными.
В октябре прокурору Карагандинской области был объявлен выговор, а его замы слетели с должностей:
https://www.nur.kz/1281332-zhakip-asanov-provel-uvolneniya-v-prok.html
После выговора обычно долго не задерживаются. Вот и слетел прокурор области.
А вы тут каким-то своим мелким дтп всех носом тыкаете. Это все мелочи, по сравнению с тем, зачем Алпысбаев К. в Астану к генпрокурору ездил. Гуглите дело Алпысбаева.
помощник
20 июня, 2017 в 10:30
Вы не путойте смену прокурора по Темиртаускому делу
И с уходом прокурора по собственому желанию
Это два разных прокурора и два разных повода ухода
vas
20 июня, 2017 в 11:13
Вот громкая статья нового вестника, за что полетели погоны высокопоставленных прокуроров:
http://www.nv.kz/2016/10/19/128801/
Вы там даже в комментариях засветились. Вы не можете этого не помнить. А вы тут о каком-то дтп…
помощник
20 июня, 2017 в 10:36
Я вас не предупреждал разве по поводу Василия?
Человек законов не знает, ПДД не знает, нарушает — а потом у него везде коррупция. При этом логики нет ни на грамм. Везде коррупция, всех подкупили — но внезапно по жалобе Васи прокурора области сняли за коррупцию.
Не опубликует он ничего — ему поплакаться надо, а не цели достичь.
КО
20 июня, 2017 в 11:11
Вы это
19 Октябрь, 2016
Nv.Kz Выяснил, Почему Три Прокурора Лишились Должностей
Не путайте с этим http://www.nv.kz/2017/06/14/158637/
Назначен исполняющий обязанности прокурора Карагандинской области
14 Июнь, 2017
vas
20 июня, 2017 в 11:25
Для особо одареных за один год сменилось в Карагандинской области два прокурора области
И назначались дважды временно исполняющие обязаности прокурора области
Подписи времено исполняющих на ответах Генеральная прокуратура не принимает нужна подпись только областного прокурора
А теперь подумайте откуда мне до 26.07.2017 Взять подпись прокурора области если его просто нету
vas
20 июня, 2017 в 11:30
Да, признаю, я не знал, что сменилось уже два прокурора. Но это не меняет сути, они уходят по каким-то очень-очень серьезным причинам. Уверен, что эта причина не связана с вашим делом.
Мне искренне жаль, что прокуратура вас футболит.
помощник
20 июня, 2017 в 11:55
Вы правы мое дело не единственое проблемное для прокуроров области
Их минимум 4-ре но все эти четыре дела если взять в разработку Вы даже представить не можите на кого выведут
По этому и проворачиваются такие махинации с уходом и приходо прокуроров области
И это будет продолжаться долго пока не произведется генеральная чистка в областной городской и районных прокуратурах
А чистку не смогут провести потому что сидят в прокуратурах родственики влиятельных людей
Сейчас любого вызови на ковер и заяви что за его мазинации его привлекут к отведствености
Он ответит я сейчас позваню и тебе перезвонят после этого ты напишишь заявление по собственому желанию
А я продолжу воротить свои дела
Пока еще не поздно не умничать надо а требовать наведения порядка и обязаности прокуроров разяснять свои действия и решения
vas
20 июня, 2017 в 12:20
После личного приема по собственому желанию ушел в отставку этот прокурор области
http://www.nv.kz/2016/12/28/139409/
vas
20 июня, 2017 в 11:37
Прокурор к Васе на прием приходил? Нервы не выдержали Васю слушать — самоуволился.
КОТ Васька - гроза прокуроров
20 июня, 2017 в 12:15
этот чтоль?
http://i.piccy.info/i9/7047900748c992fbb1747cb62b74851c/1497947464/54867/1155636/dem_5948dafb07eac.jpg
котик
20 июня, 2017 в 14:35
Если дело по мелкомму ДТП не грозило бы сотрудникам прокуратуры
То подпись после личного приема в ответе была бы прокурора области
В отставку он ушел после того как после личного приема я получил ответ за подписью заместителя
А подпись прокурор области не поставил потому что знал что сразу его обвет я отправлю в Генеральную прокуратуру и в адменистрацию президента
А после их ответов матерьалы дела будут отправленны в международные правозащитные организации
А это повлияет на рейтинг госсударстава и обьем инвестиций потому что успешный бизнес только в тех странах где низкий уровень корупции
vas
20 июня, 2017 в 12:38