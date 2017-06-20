Стекло в прянике поранило двухлетнего ребенка в Караганде (фото+видео)

«Внутри была кровоточащая рана»

Двухлетний Салих Халисов едва не стал инвалидом после того, как поел обычные пряники. Непонятно как, но в них оказалось стекло. Оно повредило малышу глотку и только чудом не попало в желудок. Несколько дней ребенок ходил в туалет кровью. Даже несколько недель спустя мальчик плохо кушает, а на пряники смотреть не может.

Несчастный случай с маленьким Салихом произошел больше двух месяцев назад. Мать малыша Асем Кусаинова признается, что ее сын сладкоежка. Он безумно любит печенье и пряники. В тот день Асем на несколько минут оставила своих детей знакомой и спустилась в магазин, который располагается в доме, чтобы купить двухлетнему сыну пряники.

— Я всегда покупаю пряники от ХМК. Сын очень хорошо их кушает, — рассказывает Асем Кусаинова. — У знакомого продавца спросила: «Есть хмковские пряники?» Она ответила, что их еще не привозили, зато есть пряники другого производителя. Мол, они ничем не уступают хмковским, только помадка сверху немного другая. Я их купила. Они стоили 195 тенге.

Карагандинка поднялась домой, вымыла руки, открыла упаковку и дала два пряника сыну. Салих обычно один пряник ест, а другой держит в ручке.

— Первый пряник сын успешно съел и принялся за второй. Я в этот момент кормила второго ребенка, он у меня еще грудничок, — продолжает рассказывать мама пострадавшего ребенка. — Вдруг Салих резко поперхнулся. Потом у него как будто начался рвотный рефлекс. Я к нему подбежала, открыла ему рот и вытащила наполовину разжеванный пряник. В этой массе я увидела кусок стекла. Осмотрела рот, а там — кровоточащая рана. Он начал сплевывать кровь. Кровь бежала, не останавливаясь…

Асем тут же вызвала «скорую». В течение 20 минут на место подъехала детская бригада. Медики оказали малышу первую помощь и повезли его в больницу. Кадры оказания первой помощи случайно попали на видео. Врачи попросили посветить ребенку в рот, а единственный фонарик, о котором в панике вспомнила мать, оказался на сотовом телефоне. Так у женщины появилась видеозапись, которая в случае необходимости поможет ей в суде.

— Врачи попросили фонарик. У меня он есть на телефоне и включается вместе с камерой. В таком режиме работает. Я включила его и отдала врачам. Это я объясняю для тех карагандинцев, которые возмущаются: мол, ребенку плохо, зачем его снимать на камеру и подносить ее ко рту, — говорит Асем.

Асем вместе с сыном доставили в детскую областную больницу. Врачи настаивали на госпитализации, но ей пришлось отказаться. Так как помимо двухлетнего Салиха она ухаживает за девятимесячным сыном. Он находился тогда на грудном вскармливании, и оставить его родственникам женщина никак не могла. Перед тем как отпустить Асем с ребенком, врачи обследовали Салиха.

— Сыну сделали рентген-снимок. Но с самого начала врачи нас предупредили, что стеклосодержащие материалы рентген не показывает. Но на всякий случай снимок все-таки сделали. Как и ожидалось, на снимке ничего не было видно.

Малышу обработали рану во рту, но зашивать ее не стали. Хирург и ЛОР заверили, что она сама затянется. На этом страдания малыша не закончились. В течение недели он ходил в туалет кровью.

— Сын стал какать кровью. Я очень перепугалась и позвонила врачам, — говорит женщина. — Они мне сказали, что это, наверное, из-за того, что он наглотался крови в тот день. Сын перестал есть. До сих пор очень плохо кушает. На фоне переживаний у меня пропало грудное молоко. Вот так из-за случившегося пострадал и младший сын. Его пришлось переводить на искусственное вскармливание. Он тяжело привыкал к смеси…

После того как сыновья пошли на поправку, Асем Кусаинова связалась с производителями хлебобулочной продукции. По ее словам, полноценного диалога у них не вышло. Сначала представители фирмы извинились и предложили пойти на примирение. Асем Кусаинова назвала сумму компенсации, но производителей она не устроила. После этого переговоры прервались.

— Я не конфликтный человек. Почему я в течение двух с половиной месяцев молчала? Хотела разобраться мирно. Ну, так ведь не должно быть! Их продукцию дети едят! — возмущается женщина.

Асем Кусаинова наняла юриста. Тот обратился в департамент охраны общественного здоровья (бывшая СЭС) с требованием провести проверку на предприятии.

— В связи с тем, что предприятие в своей деятельности нарушило нормы Закона «О безопасности пищевой продукции», мы обратились в компетентные органы в области санитарно-эпидемиологического контроля, — говорит адвокат Илья Махлов. — То есть у нас есть закон, который обязывает за любой пищевой продукцией вести надзор, следить за ее качеством и так далее. Они нормы этого закона нарушили, поэтому мы просим, чтобы провели по данному факту расследование и привлекли их к административной ответственности. Это пока. В дальнейшем будем обращаться в суд за взысканием морального вреда.

Представители компании, которых Асем Кусаинова называет производителями этих пряников, от комментариев отказались.