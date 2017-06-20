«Внутри была кровоточащая рана»
Двухлетний Салих Халисов едва не стал инвалидом после того, как поел обычные пряники. Непонятно как, но в них оказалось стекло. Оно повредило малышу глотку и только чудом не попало в желудок. Несколько дней ребенок ходил в туалет кровью. Даже несколько недель спустя мальчик плохо кушает, а на пряники смотреть не может.
Несчастный случай с маленьким Салихом произошел больше двух месяцев назад. Мать малыша Асем Кусаинова признается, что ее сын сладкоежка. Он безумно любит печенье и пряники. В тот день Асем на несколько минут оставила своих детей знакомой и спустилась в магазин, который располагается в доме, чтобы купить двухлетнему сыну пряники.
— Я всегда покупаю пряники от ХМК. Сын очень хорошо их кушает, — рассказывает Асем Кусаинова. — У знакомого продавца спросила: «Есть хмковские пряники?» Она ответила, что их еще не привозили, зато есть пряники другого производителя. Мол, они ничем не уступают хмковским, только помадка сверху немного другая. Я их купила. Они стоили 195 тенге.
Карагандинка поднялась домой, вымыла руки, открыла упаковку и дала два пряника сыну. Салих обычно один пряник ест, а другой держит в ручке.
— Первый пряник сын успешно съел и принялся за второй. Я в этот момент кормила второго ребенка, он у меня еще грудничок, — продолжает рассказывать мама пострадавшего ребенка. — Вдруг Салих резко поперхнулся. Потом у него как будто начался рвотный рефлекс. Я к нему подбежала, открыла ему рот и вытащила наполовину разжеванный пряник. В этой массе я увидела кусок стекла. Осмотрела рот, а там — кровоточащая рана. Он начал сплевывать кровь. Кровь бежала, не останавливаясь…
Асем тут же вызвала «скорую». В течение 20 минут на место подъехала детская бригада. Медики оказали малышу первую помощь и повезли его в больницу. Кадры оказания первой помощи случайно попали на видео. Врачи попросили посветить ребенку в рот, а единственный фонарик, о котором в панике вспомнила мать, оказался на сотовом телефоне. Так у женщины появилась видеозапись, которая в случае необходимости поможет ей в суде.
— Врачи попросили фонарик. У меня он есть на телефоне и включается вместе с камерой. В таком режиме работает. Я включила его и отдала врачам. Это я объясняю для тех карагандинцев, которые возмущаются: мол, ребенку плохо, зачем его снимать на камеру и подносить ее ко рту, — говорит Асем.
Асем вместе с сыном доставили в детскую областную больницу. Врачи настаивали на госпитализации, но ей пришлось отказаться. Так как помимо двухлетнего Салиха она ухаживает за девятимесячным сыном. Он находился тогда на грудном вскармливании, и оставить его родственникам женщина никак не могла. Перед тем как отпустить Асем с ребенком, врачи обследовали Салиха.
— Сыну сделали рентген-снимок. Но с самого начала врачи нас предупредили, что стеклосодержащие материалы рентген не показывает. Но на всякий случай снимок все-таки сделали. Как и ожидалось, на снимке ничего не было видно.
Малышу обработали рану во рту, но зашивать ее не стали. Хирург и ЛОР заверили, что она сама затянется. На этом страдания малыша не закончились. В течение недели он ходил в туалет кровью.
— Сын стал какать кровью. Я очень перепугалась и позвонила врачам, — говорит женщина. — Они мне сказали, что это, наверное, из-за того, что он наглотался крови в тот день. Сын перестал есть. До сих пор очень плохо кушает. На фоне переживаний у меня пропало грудное молоко. Вот так из-за случившегося пострадал и младший сын. Его пришлось переводить на искусственное вскармливание. Он тяжело привыкал к смеси…
После того как сыновья пошли на поправку, Асем Кусаинова связалась с производителями хлебобулочной продукции. По ее словам, полноценного диалога у них не вышло. Сначала представители фирмы извинились и предложили пойти на примирение. Асем Кусаинова назвала сумму компенсации, но производителей она не устроила. После этого переговоры прервались.
— Я не конфликтный человек. Почему я в течение двух с половиной месяцев молчала? Хотела разобраться мирно. Ну, так ведь не должно быть! Их продукцию дети едят! — возмущается женщина.
Асем Кусаинова наняла юриста. Тот обратился в департамент охраны общественного здоровья (бывшая СЭС) с требованием провести проверку на предприятии.
— В связи с тем, что предприятие в своей деятельности нарушило нормы Закона «О безопасности пищевой продукции», мы обратились в компетентные органы в области санитарно-эпидемиологического контроля, — говорит адвокат Илья Махлов. — То есть у нас есть закон, который обязывает за любой пищевой продукцией вести надзор, следить за ее качеством и так далее. Они нормы этого закона нарушили, поэтому мы просим, чтобы провели по данному факту расследование и привлекли их к административной ответственности. Это пока. В дальнейшем будем обращаться в суд за взысканием морального вреда.
Представители компании, которых Асем Кусаинова называет производителями этих пряников, от комментариев отказались.
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Проверка… Такую проверку нужно устраивать в срочном порядке, а не через два месяца. В одном ли прянике осколки, или еще кто то травмируется. То что телефоном пользоваться умеют это понятно, а вот о других подумать…. Мальчику выздоровления.
Я
20 июня, 2017 в 11:40
Даа уж!!! Ничего не скажешь!!! К чему катимся? Ладно мошка залетела,еще могу понять,но стекло!!!! Да еще такого не маленького размера!!!! Это же до какой степени деньги людям глаза застилают,что они уже не видят что творится у них на производстве???? В каких условиях выпекают там продукцию,на помойке что ли пекут??? А куда смотрят контролирующие организации. Тоже чем-то глаза замазали???? Доведите до суда. И оглашайте компанию,которая положила на своих потребителей.
Элла
20 июня, 2017 в 12:10
Одного понять не могу зачем двух летнего ребенка приучать к пряникам, конфетам, чипсам и т.д., т.п. Ведь ребенку этого не надо, вкусовые рецепторы у детей хорошо работают(даже от кусочка хлеба получают удовольствие). А в мучном и сладком нет ни чего полезного. И второе в два года ребенок еще плохо пережевывает пищу, зачем давать большими кусками! Поломайте мелкими кусочками положите в тарелочку и дайте ребенку. Тем самым вы сможете обнаружить лишние предметы и уже меньшая вероятность, что ваш ребенок подавиться.
В третьих я сомневаюсь,что вы сможете выбить с производителя желаемую сумму, мы не в америке и европе.
САВ
20 июня, 2017 в 13:32
Да причем тут можно сладкое или нет. Речь идет о халатности производителей. Этот пряник мог попасть и взрослому человеку!!! Ладно мошка попала,еще понять можно,но стекло!!!! Это уже ни в какие ворота не лезет!!!! И в два года ребенок сам способен дозировать порцию.
Ботагоз
20 июня, 2017 в 14:07
«— Сыну сделали рентген-снимок. Но с самого начала врачи нас предупредили, что стеклосодержащие материалы рентген не показывает. Но на всякий случай снимок все-таки сделали. Как и ожидалось, на снимке ничего не было видно»
Странный метод диагностики. Рентген стекло не покажет, зачем лишний нагружать ребенка излучением??? Стекло можно было определить с помощью УЗИ или ФГДС.
» В течение недели он ходил в туалет кровью.
— Сын стал какать кровью. Я очень перепугалась и позвонила врачам,, — говорит женщина. — Они мне сказали, что это, наверное, из-за того, что он наглотался крови в тот день.»
Это ещё более странно!
Если бы ребенок наглотался крови, то кровь в ЖКТ просто бы переварилась и выходящий стул мало чем отличался бы от обычного. Уж во всяком случае, мама бы ну никак не смогла бы понять, что в кале есть кровь.
Для определения кала в крови применяется специальный анализ на скрытую кровь в кале. «На глазок» это определить просто невозможно.
Если же кровь в кале видна явно — это говорит о тяжелой травме прямой кишки или геммороидальных узлов и тогда этот вопрос уж точно никак нельзя решать по телефону.
В общем, рассказ про кровь в кале вызывает серьезные сомнения, как по симптоматике, так и по странному поведению врачей, которые такой серьезный вопрос по телефону консультируют.
Хрупкий орех
20 июня, 2017 в 14:33
Феноменально! Ваше виртуозное и академическое владение методологией поиска инородного тела в организме — выше всяких похвал. Особенно УЗИ на предмет наличия стекла в ЖКТ. А «определение кала в крови» это вообще шедевр, достойный бурных и несмолкаемых аплодисментов переходящих в овации. Вам такое исследование делали? И что показал анализ? Оказался положительным? Тогда боюсь у вас дисциркуляторная энцефалопатия на фоне эмболии сосудов головного мозга эти самым.. упомянутым выше. Иначе как по другому объяснить ваш опус?
sun
20 июня, 2017 в 16:08
sun, с помощью УЗИ определить стекло в ЖКТ — достаточно трудно, конечно, но вероятность его обнаружения там значительно выше, чем с помощью рентгена. Определить стекло с помощью рентгена невозможно, в принципе, посему эта процедура была глупостью.
УЗИ же — это ультразвук, наткнувшись на твёрдое стекло этот ультразвук будет сильно отражаться, что и будет выявлено на УЗИ, а так как кусок стекла будет иметь достаточно резкие геометрические формы, не свойственные человеческим органам, то определить его будет достаточно легко.
Это, конечно, не 100% диагностика, но уж точно эта идея получше рентгена.
Что касается анализа кала на скрытую кровь, то рано Вы мне диагнозы ставите, для начала поучите матчасть. Анализ кала на скрытую кровь (Проба Грегерсена) — это стандартный анализ, который делается в любой поликлинике, для определения скрытого кровотечения в ЖКТ.
Вот, почитайте статью.
http://helix.ru/kb/item/02-001
Ещё раз повторяю, определить кровь в кале «на глазок» — НЕВОЗМОЖНО. Если только это не свежая кровь из прямой кишки или геммороидальных узлов.
Во всех остальных случаях кровь в ЖКТ подвергнется ферментативной обработке липазой, амилазой, соляной кислотой и другими ферментами и уж точно, она не будет ярко красного цвета на выходе из ЖКТ, поверьте.
Хрупкий орех
20 июня, 2017 в 17:46
Вам больше делать нечего что ли,как разбираться в том , какой метод нужно было сделать. Почему вы ставите под сомнение компетентность своих коллег??? Или вы думаете что это Мамочка сама назначила каким образом диагностировать наличие постороннего предмета в желудке? СлаваБогу ребенок жив здоров. Вопрос стоит в том что ,как это стекло оказалось в прянике? Это какие же условия в пекарне ,что там в продукты попадают такие вещи. Это же какой срач там должен быть????
Ботагоз
20 июня, 2017 в 21:57
Думаю, что доказать, что стекло было в прянике, а не подобрано с пола, будет невозможно. Проверку проведут, лапу замылят и доказывайте потом хоть сто лет.
Про кровь в кале, из-за порезаной гортани, думаю это полный бред. Кровь полюбому бы переварилась.
а рентген, это сверх всяких похвал. Нужно было ещё клизму поставить и геморой полечить, которого нету. Ну так. для профилактики. Слов нету!
Да уш!!!
20 июня, 2017 в 21:35