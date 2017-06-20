На трассе под Темиртау грузовик столкнулся с легковым авто (видео)

Водитель «леговушки» выжил

Вчера на трассе «Астана — Караганда» под Темиртау произошла авария. «КамАЗ» столкнулся с «Ауди». По словам очевидцев, водитель «Ауди» пытался объехать впереди едущий автомобиль по «встречке».

На встречной полосе ехал «КамАЗ», под завязку загруженный щебнем. Водитель «КамАЗа» увидел автомобиль, но у грузовика отказали тормоза и многотонная махина врезалась в «легковушку».

Переднюю часть «Ауди» полностью смяло. К счастью, ее водитель выжил.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция.