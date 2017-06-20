Водитель «леговушки» выжил
Вчера на трассе «Астана — Караганда» под Темиртау произошла авария. «КамАЗ» столкнулся с «Ауди». По словам очевидцев, водитель «Ауди» пытался объехать впереди едущий автомобиль по «встречке».
На встречной полосе ехал «КамАЗ», под завязку загруженный щебнем. Водитель «КамАЗа» увидел автомобиль, но у грузовика отказали тормоза и многотонная махина врезалась в «легковушку».
Переднюю часть «Ауди» полностью смяло. К счастью, ее водитель выжил.
В обстоятельствах аварии разбирается полиция.
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У камаза отказали тормоза….. Груженный щебнем под завязку….. Водителю ауди нужно премию дать и наградить! Да и заголовок необходимо поменять- Ценой собственного автомобиля и здоровья, водитель ауди остановил камаз, под завязку груженный щебнем. Кстати, какой организации принадлежит неисправный камаз?
Я
20 июня, 2017 в 14:02
Кстати там по всей ремонтируемой трассе знаки «обгон запрещен». Так что на камаз не клевещите. Водитель ауди поплатился за свою самоуверенность и песпечность.
инженер
20 июня, 2017 в 14:38