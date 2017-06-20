В Караганде расширяют улицу Гоголя

Подрядчик снесет более сотни деревьев, которые растут вдоль дороги

В Караганде начали расширять улицу Гоголя. Подрядная организация работает на участке от путепровода до перекрестка с улицей Космонавтов. Сейчас здесь четыре полосы движения, а будет шесть. Ради этого придется снести более сотни деревьев.

Тендер на капитальный ремонт улицы Гоголя выиграла карагандинская фирма «РСУ по ремонту дорог». Этим летом она должна привести в порядок два участка дороги: от 7 магистрали до улицы Алиханова и от проспекта Нуркена Абдирова до улицы Гудермесская. Отрезок между ними останется нетронутым из-за того, что там проходят старые тепловые сети, которые нужно менять.

К основной работе подрядчик еще не приступил. Сейчас он занимается расширением дороги возле железнодорожных переездов. Причиной тому послужили многочисленные жалобы горожан на узкую дорогу и возникающие в часы пик заторы.

К сожалению, в зону расширения дороги попадают зеленые насаждения. По подсчетам властей, подрядчику придется снести 112 деревьев. Чиновники обещают, что после того, как завершится ремонт дороги, ущерб природ компенсируют е.

«Чтобы возместить ущерб зеленому фонду Караганды будет осуществлена компенсационная высадка деревьев, — сообщает городской акимат. – Планируется посадить 330 кленов, 450 карагачей и 57 елей. Компенсационная посадка деревьев будет произведена в осенний период».