Подрядчик снесет более сотни деревьев, которые растут вдоль дороги
В Караганде начали расширять улицу Гоголя. Подрядная организация работает на участке от путепровода до перекрестка с улицей Космонавтов. Сейчас здесь четыре полосы движения, а будет шесть. Ради этого придется снести более сотни деревьев.
Тендер на капитальный ремонт улицы Гоголя выиграла карагандинская фирма «РСУ по ремонту дорог». Этим летом она должна привести в порядок два участка дороги: от 7 магистрали до улицы Алиханова и от проспекта Нуркена Абдирова до улицы Гудермесская. Отрезок между ними останется нетронутым из-за того, что там проходят старые тепловые сети, которые нужно менять.
К основной работе подрядчик еще не приступил. Сейчас он занимается расширением дороги возле железнодорожных переездов. Причиной тому послужили многочисленные жалобы горожан на узкую дорогу и возникающие в часы пик заторы.
К сожалению, в зону расширения дороги попадают зеленые насаждения. По подсчетам властей, подрядчику придется снести 112 деревьев. Чиновники обещают, что после того, как завершится ремонт дороги, ущерб природ компенсируют е.
«Чтобы возместить ущерб зеленому фонду Караганды будет осуществлена компенсационная высадка деревьев, — сообщает городской акимат. – Планируется посадить 330 кленов, 450 карагачей и 57 елей. Компенсационная посадка деревьев будет произведена в осенний период».
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Город превращают в пустыню — и все молчат! Всем до лампочки!
Компенсации — фикция. К тому же дереву чтобы вырасти — надо 20 лет.
Кто-нибудь из властей остановит эти преступные лесозаготовки?
КОТ Васька - гроза прокуроров
20 июня, 2017 в 12:17
В свете последних событий, ваше имя пользователя скоро станет мемом…
другой кот
20 июня, 2017 в 14:29
про ваше имя пользвателя
http://i.piccy.info/i9/7047900748c992fbb1747cb62b74851c/1497947464/54867/1155636/dem_5948dafb07eac.jpg
другой кот
20 июня, 2017 в 14:32
Варварство рубить наши деревья, выращенные с таким трудом. Коли подрядчики что то рубят у нас, они обязаны высадить в 10 раз больше.
Акимат же города, допуская это варварство, становится его участником.
До сегодняшнего дня продолжается обрезка деревьев, хотя ее не должно быть уже в мае.
Деревья падают после обрезки, потому что практически убиты.
В городе нет «зеленой» культуры, а та что была убита.
Невозможно ни вырастить, ни приобрести деревья на целый город и значит он вскоре станет невозможным к нормальному проживанию.
ШП
20 июня, 2017 в 12:57
Что? Где? Когда….
Что? Расширяют улицу где Кондитерская, а где частный сектор отрезок с магазинами и рестораном, как расширять будут!?
Где? Где они будут высажены? И кто будет следить прижились или опять похороны саженцев.
Когда? Когда у нас думать начнут до того как, а не после!?…
Я
20 июня, 2017 в 13:53
Повторюсь. Глупая затея- 150 метров 6 полос, потом опять 4. Пробки никуда не денутся, а вот деревья жалко.
Это я
20 июня, 2017 в 14:22
Нет смысла раширять отрезок дороги, если вся дорога узкая. Как всегда всё через .опу.
инженер
20 июня, 2017 в 14:34
Этот участок расширят, а что дальше? Вроде угловой дом возле светофора продавался, почему-бы его не выкупить городу и не использовать для расширения-спрямления дороги и организации правого съезда с ул.Космонавтов?
Что касается деревьев — да, взрослые деревья жаль. Но город развивается и без вырубки деревьев в некоторых местах просто не обойтись! Что касается компенсационных высадок деревьев, они конечно должны быть многократно перекрываемыми, поскольку уничтожаются взрослые деревья, а высаживаются молодые саженцы. И конечно же контролируемыми, то есть, если часть высаженных деревьев погибнет, они должны быть высажены вновь! А также немаловажным моментом является район высадки. Желательно, чтобы компенсационные высадки производились наиболее близко к району вырубки.
Горожанин
20 июня, 2017 в 14:34
Глазки разуйте. Нам 20 лет сказки рассказывают про компенсационные посадки.
Первые были в этнопарке. Ну поглядите — сколько прижилось?
Город пусть развивается в степь, за Юго-Востоком! А то все хотят вырубать в центре.
Давайте вам, под предлогом того что вы должны развиваться, лёгкие уполовиним?
КОТ Васька - гроза прокуроров
20 июня, 2017 в 15:03
А почему бы не вырвать эти рельсы к чертям собачьим и не закатать бы этот участок дороги асфальтом? Нафига такие сложности городить, если эти поганые рельсы там все равно остаются?
Что кондитерская, что пивзавод уже сколько лет практически бездействуют, но мы все, т.е. весь город, почему-то из-за этих никому не нужных рельс терпим огромные неудобства?
Ушлепок
20 июня, 2017 в 15:00