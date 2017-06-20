Он пройдет 30 июня
Единый накопительный пенсионный фонд приглашает карагандинцев на День открытых дверей. Он пройдет на следующей неделе, 30 июня, с 10.00 до 17.00. Работники ЕНПФ расскажут всем желающим о том, как отслеживать состояние индивидуального пенсионного счета на сайте фонда и через мобильное приложение, а также о виртуальном консультанте в информационном киоске и о пенсионных выплатах, не выходя из дома. Офис областного филиала ЕНПФ находится в Караганде по адресу: проспект Бухар жырау, 82 (напротив рынка «Шыгыс»).
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30-го обещают 36 градусов жары, вы там были? И при 25-ти люди в обморок падают из-за жары и духоты, один кондёр на все здание. Лучше бы в Азербайджане кондеры закупили, хоть польза бы была
Максим Карагандинец
20 июня, 2017 в 14:59