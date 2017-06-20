ЕНПФ приглашает карагандинцев на День открытых дверей

Он пройдет 30 июня

Единый накопительный пенсионный фонд приглашает карагандинцев на День открытых дверей. Он пройдет на следующей неделе, 30 июня, с 10.00 до 17.00. Работники ЕНПФ расскажут всем желающим о том, как отслеживать состояние индивидуального пенсионного счета на сайте фонда и через мобильное приложение, а также о виртуальном консультанте в информационном киоске и о пенсионных выплатах, не выходя из дома. Офис областного филиала ЕНПФ находится в Караганде по адресу: проспект Бухар жырау, 82 (напротив рынка «Шыгыс»).