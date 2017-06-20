Все выпускники в нашей области успешно сдали итоговую аттестацию в школах

Знак «Алтын белгi» подтвердил 281 школьник

С 29 мая по 9 июня выпускники школ области сдавали итоговую аттестацию в новом формате. Итоговая аттестация проводили в форме государственных экзаменов.

В этом году школы закончили 7 576 выпускников (в 2016 год – 6 935), из них 7 446 успешно сдали государственные экзамены. От сдачи итоговой аттестации освободили 130 школьников: по состоянию здоровья, участников летних учебно-тренировочных сборов, кандидатов в сборную команду Республики Казахстан.

По области было заявлено 287 выпускников на знак «Алтын белгі» и 266 — на аттестат особого образца. По результатам итоговой аттестации подтвердили знак «Алтын белгі» 281 человек (98%), аттестат особого образца подтвердили 262 (98,4%) учащихся.

Сейчас в школах Карагандинской области идёт подготовка абитуриентов к ЕНТ.

Во всех районах и городах работают комиссии, они отвечают за подвоз и безопасность выпускников, соблюдение правопорядка в общежитиях во время сдачи ЕНТ, организацию питания, медицинского обслуживания.

Единое национальное тестирование в нашей области пройдет в три потока: 21, 23, 25 июня.

Тестирование будет проводиться на базе 15 пунктов проведения ЕНТ. Помещения оснащены видеокамерами, глушителями сотовой связи (3G, 4G, WI-FI), арочными металлоискателями, у охраны есть ручные металлоискатели, организована прямая трансляция проведения ЕНТ на мониторах в залах ожидания.