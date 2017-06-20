Знак «Алтын белгi» подтвердил 281 школьник
С 29 мая по 9 июня выпускники школ области сдавали итоговую аттестацию в новом формате. Итоговая аттестация проводили в форме государственных экзаменов.
В этом году школы закончили 7 576 выпускников (в 2016 год – 6 935), из них 7 446 успешно сдали государственные экзамены. От сдачи итоговой аттестации освободили 130 школьников: по состоянию здоровья, участников летних учебно-тренировочных сборов, кандидатов в сборную команду Республики Казахстан.
По области было заявлено 287 выпускников на знак «Алтын белгі» и 266 — на аттестат особого образца. По результатам итоговой аттестации подтвердили знак «Алтын белгі» 281 человек (98%), аттестат особого образца подтвердили 262 (98,4%) учащихся.
Сейчас в школах Карагандинской области идёт подготовка абитуриентов к ЕНТ.
Во всех районах и городах работают комиссии, они отвечают за подвоз и безопасность выпускников, соблюдение правопорядка в общежитиях во время сдачи ЕНТ, организацию питания, медицинского обслуживания.
Единое национальное тестирование в нашей области пройдет в три потока: 21, 23, 25 июня.
Тестирование будет проводиться на базе 15 пунктов проведения ЕНТ. Помещения оснащены видеокамерами, глушителями сотовой связи (3G, 4G, WI-FI), арочными металлоискателями, у охраны есть ручные металлоискатели, организована прямая трансляция проведения ЕНТ на мониторах в залах ожидания.
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успехов вам !
Дмитрий
21 июня, 2017 в 22:12