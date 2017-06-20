Город никому ненужных рельс….

Не знаю куда обратиться, но обращусь здесь, журналисты НВ может осветите эту тему поподробнее?

Очень назрела необходимость расширения дороги у переезда в майкудуке, в районе 1-го и 2-го кварталов! Разве трудно, в районе переезда немного расширить асфальтное покрытие до 2-х полос в каждую сторону? Это бы значительно повысило его пропускную способность! Неужели это никому непонятно кроме меня?

А также, почему до сих пор не выдернут рельсы в районе бывшей шахты «Стахановская» по объездной дороге из майкудука в город?

Шахту уже 20 лет как демонтировали, а рельсы, по которым уже 20 лет никто не ездит, пересекают дорогу и создают ежедневные дикие пробки из-за тихоходных оленей!

ушлепок …