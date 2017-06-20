Не знаю куда обратиться, но обращусь здесь, журналисты НВ может осветите эту тему поподробнее?
Очень назрела необходимость расширения дороги у переезда в майкудуке, в районе 1-го и 2-го кварталов! Разве трудно, в районе переезда немного расширить асфальтное покрытие до 2-х полос в каждую сторону? Это бы значительно повысило его пропускную способность! Неужели это никому непонятно кроме меня?
А также, почему до сих пор не выдернут рельсы в районе бывшей шахты «Стахановская» по объездной дороге из майкудука в город?
Шахту уже 20 лет как демонтировали, а рельсы, по которым уже 20 лет никто не ездит, пересекают дорогу и создают ежедневные дикие пробки из-за тихоходных оленей!
ушлепок …
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ушлепок, Вы ли это? На автомобиле? Не верю!
Горожанин
20 июня, 2017 в 16:00
С луны что ли свалились? Или из запоя вышли?
Ушлепок
20 июня, 2017 в 16:19
Это все верно вы пишите, но простые гражданские люди не участвуют в формировании бюджета (нет денег — нет работы).
Есть вероятность, что акиматовские иногда почитывают этот сайт… и, вполне вероятно, что и комментарии тоже просматривают (какие при этом у них возникают душевные переживания от прочитанного, другой вопрос)…
Так что может кто-то вас и услышит
гаджетоман
20 июня, 2017 в 16:07
а у меня собственно вопрос вот какой, вы прикрепили фото переезда, сформированное в приложении RoadAR. Если в двух словах, стоит пользоваться? Реально рабочее? А то в описании прям последнее слово в науке и технике… Еще только год-два назад был прорыв в этой области (в области распознавания), а тут уже все эти фишки в коммерческом использовании.
Да и вообще эти технологии входят в топ-10 перспективных технологий на ближайшее десятилетие
гаджетоман
20 июня, 2017 в 16:13
Насчет рабочих функций не знаю, я их все поотключал, и ни разу не проверял их работоспособность, оставил только функцию простого видеорегистратора. А как регистратор приложение нормальное, дату и время пишет прямо в файл, можно выбирать качество записи, при разрешении кадра HD размер файла составляет примерно 50 мб в минуту.
Ушлепок
20 июня, 2017 в 16:27
Про переезд возле квартала почти соглашусь… А вот возле Асфальтового завода… Если вы не видели там поезда, то это незначит, что он не рабочий! По этим рельсам, компоненты асфальта подают на завод. Редко, но машинами не навозишся, придет кердык дорожному покрытию и вы потребуете возвращения рельс на место!
Я
20 июня, 2017 в 16:22
А почему только по две полосы? Даёшь по шесть сразу.
А как убеждаться в отсутствии поезда при проезде по второй полосе если к примеру по первой полосе едет автобус?
Где Вы видели многополосные переезды?
Санёк
20 июня, 2017 в 18:26
Какой к чёрту переезд!? Ушлепок, Экспо идёт, и Олимпиаду мы ещё не проводили. Приучайтесь мыслить глобально, а то мелко плаваете.
Да уш!!!
20 июня, 2017 в 21:48