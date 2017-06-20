В Караганде девушка умерла после падения с пятого этажа

Выясняется при каких обстоятельствах это произошло

Трагедия случилась в ночь на 19 июня. 17-летняя караганинка упала с балкона с пятого этажа. При каких обстоятельствах это произошло, пока точно неизвестно.

На место вызвали «скорую». На момент приезда медиков она была еще жива.

Пострадавшую доставили в областной медицинский центр. Врачи диагностировали у нее перелом костей таза, перелом челюсти, травматический шок, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. Позже пострадавшая скончалась в больнице.