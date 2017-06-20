Выясняется при каких обстоятельствах это произошло
Трагедия случилась в ночь на 19 июня. 17-летняя караганинка упала с балкона с пятого этажа. При каких обстоятельствах это произошло, пока точно неизвестно.
На место вызвали «скорую». На момент приезда медиков она была еще жива.
Пострадавшую доставили в областной медицинский центр. Врачи диагностировали у нее перелом костей таза, перелом челюсти, травматический шок, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. Позже пострадавшая скончалась в больнице.
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Горе журналисты НВ упала она с болкона своей картиры или пришла к комуто вгости и выпала с балкона
vas
20 июня, 2017 в 16:21
Да какие журналисты, копирайтеры.
Кокинг
21 июня, 2017 в 09:14
Она выпала из окна своей квартиры,очень жаль,ребёнка не вернуть,а родители всю жизнь с этой бедой будут жить…
Сторонний наблюдатель
21 июня, 2017 в 18:47