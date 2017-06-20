Вот так вот сейчас выглядит район пивзавода и кондитерской фабрики. Вырублено около 100 деревьев, которые росли там десятки лет и все ради расширения дороги. Это конечно дело нужное, но есть ли в этом смысл? Ведь расширят ее только от сельхозтехники до перекрестка Гоголя и Космонавтов. А дальше частные дома… или их тоже сносить будут? Где пешеходам ходить? Где тротуары?
От: Аноним
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35088 материалов.
Посетители оставили 204532 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Да, согласен! Жалко деревья. Не вижу смысла в расширении
Али
20 июня, 2017 в 17:18
Лучше бы просто сделали ее эту Гоголя раз и навсегда чем деньги тратить на расширение!!!! Если ее сделать нормально то и поток быстрее проезжать будет потому как дорога лучше будет там пробки не потому что дорога узкая а потому что ехать больше 20 км/ч невозможно особенно в районе ЖД переезда и после Космонавтов полный трэш
Анвар
20 июня, 2017 в 18:07
Если качественно отремонтировать дорогу то не стоило и расширять ее…
Ццццццц
20 июня, 2017 в 21:05