Ради дороги рубят деревья

Вот так вот сейчас выглядит район пивзавода и кондитерской фабрики. Вырублено около 100 деревьев, которые росли там десятки лет и все ради расширения дороги. Это конечно дело нужное, но есть ли в этом смысл? Ведь расширят ее только от сельхозтехники до перекрестка Гоголя и Космонавтов. А дальше частные дома… или их тоже сносить будут? Где пешеходам ходить? Где тротуары?

От: Аноним